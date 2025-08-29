Savona, l’ultimo Next Gen via dalla Juve: “Per sempre casa”. Poi il messaggio alla società

La Juventus saluta uno dei suoi giovani: Nicolò Savona è pronto a diventare un nuovo giocatore del Nottingham Forest . Il difensore classe 2003, cresciuto nel vivaio bianconero, ha lasciato l’Italia per volare in Inghilterra, dove affronterà una nuova sfida nel campionato più competitivo al mondo. Un’operazione che rappresenta una mossa importante sia sul piano sportivo che su quello economico. Il mercato è ancora aperto fino al 1° settembre e la dirigenza juventina ha bisogno di risorse per completare il mosaico della nuova stagione. Dopo la cessione di Douglas Luiz , anche Savona rientra in una strategia mirata di Comolli per portare soldi freschi nelle casse bianconere da reinvestire in nuovi acquisti.

I dettagli dell’operazione

La cessione di Nicolò Savona è stata portata avanti nelle ultime ore dal duo Comolli-Modesto, che ha chiuso un’operazione ritenuta vantaggiosa sotto ogni punto di vista. La Juventus incasserà 16 milioni di euro, ai quali si aggiunge un 10% sulla futura rivendita del giocatore. Una cifra importante, soprattutto considerando che il classe 2003 è un prodotto del vivaio bianconero e dunque rappresenta una plusvalenza piena a bilancio. Il difensore ha già lasciato l’Italia da Linate, diretto in Inghilterra per le visite mediche con il Nottingham. Il contratto firmato sarà valido fino al 2030, con uno stipendio da 2 milioni di euro a stagione. Nei mesi scorsi il ragazzo era stato seguito anche da Bournemouth e Bayer Leverkusen, ma alla fine ha scelto il Forest.

Le parole di Savona: “La Juve sarà sempre casa mia”

Nel giorno del suo addio, Nicolò Savona ha voluto salutare la Juventus e i suoi tifosi con parole piene di gratitudine e emozione. "Sono contento e pronto per questa nuova sfida. Addio Juve? Sicuramente mi dispiace, devo ringraziare la società, i tifosi e i compagni perché per me la Juve sarà sempre casa", ha dichiarato prima della partenza. Nonostante le offerte ricevute anche da altri club, il difensore valdostano ha scelto di intraprendere questa nuova avventura in Premier League: "Non ho sentito nessun amico o compagno italiano che gioca in Premier". "Ai vecchi tifosi dico grazie di cuore per tutto. A quelli del Nottingham, invece, sono pronto e sto arrivando", ha concluso, pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

