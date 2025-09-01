Manuel Obafemi Akanji prossimo a unirsi alla corte di Cristian Chivu. Inter e Manchester City hanno definito l'accordo per il trasferimento a titolo temporaneo del difensore classe '95, che si unirà dunque in prestito ai nerazzurri a fronte dei 2 milioni di euro pattuiti tra le parti con annesso diritto di riscatto fissato a 15 milioni: condizione che diverrebbe obbligatoria in caso di vittoria dello scudetto. Lo svizzero chiude il proprio ciclo con i Citizens dopo 3 anni e un bilancio che riporta tra gli altri titoli il tironfo in Champions League nel 2023 a Istanbul, dove la formazione di Pep Guardiola si impose per 1-0 sull'Inter di Simone Inzaghi.