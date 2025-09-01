Tuttosport.com

Inter, dalla Champions in faccia a nuovo pilastro: chiuso il colpo in difesa

Nerazzurri e Citizens hanno definito l'accordo per il nuovo rinforzo nelle retrovie di Chivu
2 min
InterakanjiCalciomercato

Manuel Obafemi Akanji prossimo a unirsi alla corte di Cristian Chivu. Inter e Manchester City hanno definito l'accordo per il trasferimento a titolo temporaneo del difensore classe '95, che si unirà dunque in prestito ai nerazzurri a fronte dei 2 milioni di euro pattuiti tra le parti con annesso diritto di riscatto fissato a 15 milioni: condizione che diverrebbe obbligatoria in caso di vittoria dello scudetto. Lo svizzero chiude il proprio ciclo con i Citizens dopo 3 anni e un bilancio che riporta tra gli altri titoli il tironfo in Champions League nel 2023 a Istanbul, dove la formazione di Pep Guardiola si impose per 1-0 sull'Inter di Simone Inzaghi

Segui tutti i colpi dell'ultimo giorno di mercato su Tuttosport.com

Pavard in prestito al Marsiglia

Un'operazione che l'Inter avrebbe concluso indipendentemente dalla cessione in prestito di Benjamin Pavard al Marsiglia di Roberto De Zerbi. Il francese lascia i nerazzurri dopo due stagioni e un bilancio complessivo di 70 presenze, 1 gol e 4 assist. 

