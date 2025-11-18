Xhaka, quel precedente del cuore Juve e il Neverkusen cancellato: perché è un'occasione

Rinforzare il centrocampo: è questo uno degli obiettivi del mercato invernale della Juventus. Nella lista dei nomi torna prepotente quello di Granit Xhaka, in forza al Sunderland. Anzi, per la verità il profilo dell'ex Arsenal non è mai uscito dai radar bianconeri, che già nella campagna acquisti estiva avevano puntato con decisione al mediano classe 1992, una trattativa che però non andò a buon fine. Ora un nuovo tentativo, per regalare a Luciano Spalletti un tassello importante nella linea mediana. Ma quali sono i motivi per cui il club cerca un profilo come quello di Xhaka?
Xhaka, gli inizi e la consacrazione
Innanzitutto, l'esperienza: 33 anni compiuti lo scorso settembre, lo svizzero vanta una enorme esperienza internazionale, avendo giocato in tantissimi campionati. Cresciuto nel settore giovanile del Basilea, è proprio con i rossoblù che si affaccia nel calcio dei grandi, giocando per due stagioni al St. Jakob-Park, dal 2010 al 2012. Stagioni in cui si impone ben presto come punto fermo della squadra, vincendo il campionato in entrambe le occasioni oltre ad una Coppa di Svizzera. Poi arriva il momento per Xhaka di provare una nuova esperienza, precisamente al Borussia Mönchengladbach, in Bundesliga. Quattro stagioni in cui colleziona 140 presenze e 9 gol, indossando diverse volte anche la fascia da capitano. Annate positive che lo portano, nel 2016, a firmare con l'Arsenal: i Gunners se lo assicurano per 40 milioni di euro.
Dall'Arsenal al trionfo col Bayer Leverkusen
Ben 7 campionati di Premier League con alti e bassi, ma che lo rendono comunque uno dei principali riferimenti nel ruolo all'interno del panorama europeo. Nella sua esperienza a Londra vince 4 titoli: 2 FA Cup e 2 Community Shield. Poi il ritorno in Germania, stavolta al Bayer Leverkusen, dove entra di diritto nella storia del club: Xhaka è infatti uno dei protagonisti della vittoria nel 2024 della Bundesliga, un successo con ben 0 sconfitte e al quale si aggiunge il trionfo in Coppa di Germania (dove sigla anche la rete decisiva in finale contro il Kaiserslautern). Una conquista, quella del campionato tedesco, che ha cancellato la leggenda del "Bayer Neverkusen", soprannome affibiato dopo anni di insuccessi del club. La scorsa estate, dopo aver accarezzato l'arrivo alla Juve, il trasferimento al Sunderland, diventando subito capitano dei Black Cats.
Le caratteristiche tecniche
Non è soltanto per l'esperienza però che la Juventus sta cercando Xhaka. Il centrocampista infatti si andrebbe ad inserire in un reparto, quello del centrocampo, che potrebbe guadagnare e non poco dalle caratteristiche tecniche dello svizzero. Centrocampista centrale, capace con la sua fisicità e la sua intelligenza tattica di giocare davanti alla difesa e di poter fungere da schermo prezioso. Non solo l'aspetto che riguarda la fase di non possesso: Xhaka infatti ha grandi qualità in fase di impostazione e nella gestione del pallone tra i piedi. Insomma, le qualità tecniche, tattiche e fisiche abbinate alla grande esperienza maturata in carriera lo rendono una pedina che potrebbe rivelarsi utilissima nelle fila dei bianconeri. Soprattutto in virtù del fatto che in casa Juve si sta delineando un 4-3-3 che non può prescindere dall'avere un regista dai piedi buoni: un play che per qualità/prezzo sembra rappresentare una ghiotta occasione.
I precedenti contro la Juve
Resta da capire se si riuscirà a trovare la quadra con il Sunderland: per l'esperto centrocampista potrebbe essere necessario un investimento di circa 15 milioni di euro. Una lunga carriera quella dello svizzero, che in passato ha anche affrontato i bianconeri: due match giocati entrambi con la maglia del Gladbach, nel girone D di Champions League nella stagione 2015/2016. Due sfide finite entrambi in parità: prima lo 0-0 dell'Allianz Stadium il 21 ottobre 2015 (dove Xhaka indossò anche la fascia di capitano). Poi la gara di ritorno, giocato in Germania e terminato col risultato di 1-1: al vantaggio iniziale targato Johnson la risposta di Lichtsteiner. Non una partita come le altre per l'autore del gol bianconero: il treno svizzero in quell'occasione era proprio al rientro in campo dopo una delicata operazione al cuore. Chissà che dopo aver giocato a Torino da avversario, prossimamente non possa calcare il prato dello Stadium da giocatore... "di casa".
