Xhaka, quel precedente del cuore Juve e il Neverkusen cancellato: perché è un'occasione

Ben 7 campionati di Premier League con alti e bassi, ma che lo rendono comunque uno dei principali riferimenti nel ruolo all'interno del panorama europeo. Nella sua esperienza a Londra vince 4 titoli: 2 FA Cup e 2 Community Shield. Poi il ritorno in Germania, stavolta al Bayer Leverkusen , dove entra di diritto nella storia del club: Xhaka è infatti uno dei protagonisti della vittoria nel 2024 della Bundesliga , un successo con ben 0 sconfitte e al quale si aggiunge il trionfo in Coppa di Germania (dove sigla anche la rete decisiva in finale contro il Kaiserslautern). Una conquista, quella del campionato tedesco, che ha cancellato la leggenda del "Bayer Neverkusen", soprannome affibiato dopo anni di insuccessi del club. La scorsa estate, dopo aver accarezzato l'arrivo alla Juve, il trasferimento al Sunderland , diventando subito capitano dei Black Cats.

Le caratteristiche tecniche

Non è soltanto per l'esperienza però che la Juventus sta cercando Xhaka. Il centrocampista infatti si andrebbe ad inserire in un reparto, quello del centrocampo, che potrebbe guadagnare e non poco dalle caratteristiche tecniche dello svizzero. Centrocampista centrale, capace con la sua fisicità e la sua intelligenza tattica di giocare davanti alla difesa e di poter fungere da schermo prezioso. Non solo l'aspetto che riguarda la fase di non possesso: Xhaka infatti ha grandi qualità in fase di impostazione e nella gestione del pallone tra i piedi. Insomma, le qualità tecniche, tattiche e fisiche abbinate alla grande esperienza maturata in carriera lo rendono una pedina che potrebbe rivelarsi utilissima nelle fila dei bianconeri. Soprattutto in virtù del fatto che in casa Juve si sta delineando un 4-3-3 che non può prescindere dall'avere un regista dai piedi buoni: un play che per qualità/prezzo sembra rappresentare una ghiotta occasione.