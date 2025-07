Xhaka dice sì a Comolli, serve l’incastro: la Juve aspetta due uscite

Le richieste di Xhaka

Ecco: Xhaka al Bayer ha fatto molto bene e molto bene si trova in Germania, ma – da quanto trapela – considera concluso il ciclo della squadra in seguito all’addio di Xabi Alonso, passato sulla panchina del Real Madrid. E, dunque, vede di buon grado una nuova esperienza in un campionato che non ha ancora assaggiato: il suo passaggio al Milan era stato molto più di una semplice suggestione, poche settimane fa soltanto, così come è ora concreta la possibilità di un approdo in bianconero. Firmando, di fatto, l’ultimo grande contratto della sua avventura sul rettangolo verde: la richiesta di partenza, in questo caso, è di 3,5 milioni a stagione, al fine di ritoccare al rialzo l’ingaggio percepito in questo momento in Bundesliga.