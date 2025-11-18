Snobbato dall'algoritmo, ora Comolli si convince: il colpo a tutti i costi per il mercato Juve

Non è mai troppo tardi per prendere coscienza dei propri errori, e riorientare la prua verso rotte più sicure, snobbate - nemmeno quattro mesi fa - in virtù di chissà quale considerazione “mainstream”. Così, all’improvviso si è riaccesa la pista per Granit Xhaka. Non si tratta di un flashback, ma della semplice constatazione che la Juventus oggi ha disperato bisogno di ciò che in estate ha snobbato. Evidentemente, lo svizzero non soddisfava i rigidi criteri dell’algoritmo di Comolli. Un po’ per mere questioni anagrafiche (Xhaka quest’anno andrà per i 34), un po’ perché i 15 milioni richiesti dal Leverkusen sembravano eccessivi per un profilo sul viale del tramonto. Vai a capire… Sta di fatto che il campo, come sempre accade, ha aperto gli occhi a tutti - Comolli compreso -: le scelte di mercato hanno consegnato a Igor Tudor una squadra sbilanciata, con una penuria di interpreti in alcune zone del campo - a cominciare dalla mediana - e un sovraffollamento in altre - dalla trequarti in su - dove convivono profili troppo simili per poter far parte dello stesso 11 titolare.