Il sogno Vinicius, l'obiettivo Lewandowski: Milan, il mercato fa sognare

Chissà che non spuntino altri Luka Modric in giro per il pianeta. In fondo, come amava ripetere Adriano Galliani , il Milan è il Milan. La sua storia, quanto vinto in Europa, i fenomeni che hanno indossato la maglia rossonera, hanno attratto negli anni milioni di appassionati di calcio in tutto il mondo. Compresi tanti bambini che sono poi diventati calciatori, alcuni di loro i campioni di oggi. Come Modric. Con il croato, cresciuto col mito di Boban , è andata bene, anche - non ce ne voglia il Pallone d'oro 2018 - per una questione di età e di un calcio, il nostro, che attira i big quando il meglio lo hanno già dato.

Da Mbappé a Vinicius, attrazione Milan

Per ora la calamita rossonera non ha funzionato per esempio con Kylian Mbappé che come l’ex compagno al Real Madrid non ha mai nascosto la sua fede per il Diavolo: "Non si sa mai quello che può succedere, mi sono sempre detto che se un giorno andrò in Italia, andrò al Milan - disse nel maggio 2024 quando ormai era ai titoli di coda la sua avventura al Psg -. Da ragazzino ero un grande tifoso del Milan e guardavo sempre la Serie A, ogni partita del Milan". Insomma, non succederà domani, fra una stagione o cinque, ma quando il francese avrà scollinato i 31-32 anni, mai dire mai. E la stessa cosa potrebbe valere, magari, anche con Vinicius Junior, tanto per rimanere in tema Real Madrid. Il 25enne brasiliano, che ha indubbiamente patito l'arrivo al Bernabeu nell'estate 2024 di Mbappé è un possibile uomo mercato. Forse dopo il Mondiale 2026 potrebbe anche pensare a un futuro lontano dal Real.