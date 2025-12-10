Calciomercato Inter, Mlacic si può chiudere subito: Ausilio valuta il blitz

MILANO - Se non ci saranno complicazioni legate a infortuni o non si creeranno particolari occasioni da sfruttare, è probabile che l’Inter sul mercato di gennaio si muova su elementi di prospettiva e in ottica stagione '26-27. Nel primo caso, da ormai alcune settimane il ds Ausilio e il suo braccio destro Baccin stanno stringendo per il promettente difensore croato Branimir Mlacic. Classe 2007, 192 cm, in questa stagione ha conquistato un posto fisso nell’Hajduk Spalato, dove ha già messo insieme 16 presenze (è titolare inamovibile da ottobre). A novembre, è pure arrivato il debutto da sotto età nell’Under 21 del suo paese contro la Lituania. L’Inter lo segue da tempo e a inizio dicembre ha accelerato per superare la concorrenza di Olympique Marsiglia e Liverpool, ospitando a Milano i dirigenti del club croato. Il prezzo di Mlacic dovrebbe aggirarsi sui 5 milioni. L’operazione dovrebbe essere definita a gennaio, da capire se il difensore rimarrà in prestito all’Hajduk fino a giugno (probabile) o si trasferirà subito a Milano per poi essere impiegato nell’Under 23.