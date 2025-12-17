Non solo Frattesi, anche De Vrij vuole lasciare l’Inter! In Spagna: c’è il Barça su Bastoni, ma Ausilio...

Potremmo chiamarli quelli col mal di pancia. Ci sono alcuni elementi in casa nerazzurra che speravano di ottenere un posto da protagonisti e maggior spazio col cambio di allenatore. Invece, paradossalmente, gli “ scontenti ” giocano molto meno ora con Cristian Chivu di quanto non capitasse col precedessore Simone Inzaghi . Incredibile ma vero. È il caso di Stefan De Vrij e Davide Frattesi , che a questo punto potrebbero guardarsi intorno. Gennaio si avvicina e le sirene di mercato, che iniziano già riecheggiare, possono diventare una tentazione sempre più forte per entrambi. Per il centrocampista della nazionale italiana occhio soprattutto alla Juve, come svelato proprio da Tuttosport lo scorso 11 dicembre . Un ammiccamento costante e ricambiato quello tra il calciatore classe 1999 e la Signora per una pista, che può prendere quota nelle prossime settimane. A patto di portare dalle parti di viale della Liberazione un’offerta da 30 milioni in su, anche se non si esclude la possibilità di intavolare uno scambio (ai nerazzurri piacerebbe Khephren Thuram , sul quale però a Torino hanno messo il veto). Vedremo. Intanto Davidino è scivolato all’ultimo posto nelle gerarchie della mediana, scavalcato pure da Sucic , Zielinski e Diouf . Ecco perché il suo entourage ha iniziato a guardarsi intorno.

Chivu si affida ad Akanji e Bisseck

Per quanto riguarda il centrale olandese le riflessioni sono le medesime. Il suo contratto è in scadenza a giugno e al momento i dialoghi per un eventuale rinnovo sono in stand-by (probabile l’addio). Oltretutto il numero 6 finora ha visto il campo pochissimo, al netto dei problemi fisici di Acerbi. Chivu, infatti, gli sta preferendo Akanji e Bisseck (un segnale anche per il futuro…) e l’ex laziale ha collezionato in Serie A appena 181 minuti nelle prime 15 giornate e solamente 1 (domenica a Marassi) nelle ultime 9 gare. Troppo poco per dirsi soddisfatto. Anche perché lo scarso impiego rischia di fargli perdere il treno per il Mondiale, visto che il ct olandese Koeman vuole puntare su elementi che giocano con continuità. Motivo per cui Stefan potrebbe, clamorosamente, valutare altre soluzioni già nella finestra di mercato in arrivo. Dall’Arabia (Al Ittihad) sono anni che ci provano; mentre sia in Italia (Bologna) sia in Premier League (Nottingham Forest) c’è qualche società alla ricerca per gennaio di un centrale solido e affidabile. Uno alla De Vrij, appunto. Occhio pure al Benfica che ha fatto un primo sondaggio nei giorni scorsi.