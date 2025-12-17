Dybala al Boca, contatto! "Via da Roma già a gennaio, tutto è possibile"

BUENOS AIRES (Argentina) - Il Boca Juniors avrebbe rotto gli indugi e avviato ufficialmente le manovre per portare Paulo Dybala alla Bombonera . Stando, infatti, a quanto riportato da TyC Sports, autorevole pay tv della capitale argentina molto vicina agli Xeneizes, oltre che al River Plate, quella che fino a pochi giorni fa sembrava una semplice suggestione di mercato si sarebbe trasformata rapidamente in una trattativa , in un certo senso confermata dalle recenti parole del dirigente del club Marcelo Delgado ("Speriamo di poterci impegnare con Paulo: è un sogno e una speranza").

La strategia di Riquelme e il ruolo di Paredes

Il piano per convincere la Joya a vestire la maglia "azul y oro" sarebbe partito da lontano: precisamente, dalla scorsa estate, e cioè da quando Leandro Paredes ha lasciato la Roma proprio per il Boca Juniors. Il centrocampista, dopo mesi di 'pressing psicologico' in chat, approfittando di un recente viaggio nella capitale italiana, avrebbe agito come un vero e proprio uomo mercato degli Xeneizes, cercando di persuadere l'amico e compagno di nazionale a seguirlo a Buenos Aires. Sempre stando a quanto riportato da TyC Sports, si sarebbe recentemente mosso in prima persona anche il tecnico Juan Román Riquelme che, dopo i primi contatti diretti con l'entourage del giocatore per sondare la disponibilità a un trasferimento, immediato o per la prossima estate, avrebbe poi fatto sapere al diretto interessato la sua centralità nel proprio undici ideale.

Il nodo contrattuale e le condizioni per l'affare

Al momento, specifica sempre la fonte argentina, non sarebbe stata ancora presentata un'offerta economica ufficiale, in quanto il Boca Juniors, dopo aver palesato il proprio interesse in Paulo Dybala, sarebbe ora in attesa di un suo segnale, chiaro e inequivocabile. La dirigenza Xeneizes, dal canto suo, 'rassicurata' dall'assenza di una trattativa tra la Joya e la Roma per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, non avrebbe intenzione di investire somme di denaro per anticipare il suo arrivo già a gennaio: pertanto, senza una rottura con la società, il fantasista argentino ex Instituto, Palermo e Juventus non tornerebbe in patria il prossimo mese durante la finestra invernale di calciomercato, ma terminerebbe la stagione nella Capitale agli ordini di Gasperini, per poi salutare tutti a parametro zero.