“Frattesi, vattene dall’Inter”: Luca, Toni chiari a Dazn

Il calciomercato sta per iniziare, e sembra già esserci uno dei tormentoni della campagna acquisti invernale: si tratta di Davide Frattesi . Il centrocampista sta giocando pochissimo all' Inter , della sua situazione ha parlato prima Cristian Chivu e poi anche il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta . Sta di fatto che il calciatore a Milano trova pochissimo spazio, e c'è chi sarebbe ben disposto ad averlo con sé ritagliandogli un ruolo da protagonista, leggasi Luciano Spalletti alla Juventus . C'è anche un campione del mondo cone Luca Toni che, nelle scorse ore, ha suggerito a Frattesi di cambiare maglia per trovare maggior continuità.

Toni: "Frattesi, vai via dall'Inter"

Negli studi di Dazn durante la trasmissione 'Fuoriclasse', poco prima dell'inizio del match tra Atalanta ed Inter, tra le varie situazioni analizzate c'è stata anche quella legata a Davide Frattesi. Toni si è espresso senza giri di parole sulla questione: "Secondo me Frattesi vuole diventare un giocatore importante in una grande squadra, e ha visto che all'Inter è sempre considerato il ricambio. Da Inzaghi arrivando ad ora con Chivu non è mai stato un titolare: anche quando mancava qualcuno lui era sempre quello degli ultimi 10 minuti. Non so se Spalletti lo vuole, poiché lo conosce magari vuole portarlo con sé, ma secondo me lui deve andare in una grande squadra. Se vuoi fare il protagonista devi dimostrare di poter giocare in una grande squadra, e secondo me deve andare via da questa Inter perché sarà sempre considerato il centrocampista degli ultimi 10-20 minuti".

Le parole di Chivu e Marotta. E la Juve osserva

Alla vigilia della sfida con l'Atalanta, Chivu in conferenza si è espresso con parole che hanno lasciato interdetti circa lo scarso impiego di Frattesi: "Per vari motivi magari Davide ha giocato meno di quanto qualcuno si aspettasse, ma non posso raccontare sempre tutte le cose: ci sono cose che devono rimanere all’interno dello spogliatoio, non posso venire fuori a raccontarvi tutta la verità". Nell'immediato pre gara di Bergamo, a Dazn, sulla questione è intervenuto il presidente Marotta per fare il punto: "Volevo chiarire che il comportamento disciplinare è sempre stato esemplare, quello che diceva Chivu è relativo a un giocatore che non sta trovando continuità. Noi non vogliamo trattenere nessuno controvoglia, ci confronteremo con lui, ma ripeto che Frattesi è un professionista esemplare ed un buon giocatore".

Sta di fatto che, prima per motivi fisici (a luglio l'intervento all'ernia bilaterale) e poi per scelte tecniche l'ex Sassuolo quest'anno ha giocato appena 499' con la maglia nerazzurra, partendo da titolare solo in 4 occasioni (con Union SG e Kairat in Champions, con la Cremonese in Serie A e con il Venezia in Coppa Italia). E intanto la Juve osserva, con Frattesi che potrebbe ritrovare Spalletti, con cui è stato un punto di riferimento dell'Italia nel periodo in cui il tecnico di Certaldo ha allenato la Nazionale.