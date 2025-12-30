Nicolussi Caviglia accende il mercato, Napoli riflette e Lazio al bivio

Si profila un gennaio da protagonista delle trattative per Hans Nicolussi Caviglia . Il regista valdostano può lasciare la Fiorentina, dove ultimamente fatica a trovare spazio e vanta diverse pretendenti. In primis il Cagliari che lo segue da tempo: molto dipenderà però dalla questione Prati. Se l’ex Spal dovesse restare, a quel punto i rossoblù potrebbero muoversi solo su altri fronti tipo la difesa, dove è calda la pista che porta al ritorno di Dossena dal Como. A proposito del Cagliari, ieri Michael Folorunsho si è sottoposto a un intervento per la sutura del legamento collaterale mediale. Intervento riuscito. Tornando a Nicolussi Caviglia, ci sono anche altre due squadre che lo seguono: Lazio e Atalanta . Se non ci fosse stato il blocco del mercato, forse oggi Nicolussi Caviglia starebbe dalle parti di Formello visto che prima dello stop alle operazioni in entrata i capitolini lo stavano trattando col Venezia. Da non escludere dunque un possibile ritorno di fiamma, così come va tenuta d’occhio l’Atalanta nel caso in cui dovesse partire uno in mezzo al campo tra Brescianini e Samardzic, che hanno entrambi diverse richieste.

Napoli sui rinnovi

Il Napoli invece pensa ai rinnovi: oltre a Spinazzola in casa azzurra si ragiona sul futuro di Juan Jesus, in scadenza a giugno ma sempre brillante quando Conte lo chiama in causa. Motivo per cui potrebbe allungare per un altro anno. Il terzino sinistro Kaiki (Cruzeiro) verso il Como. Anche il Bologna può pescare in Brasile: continua il pressing sul centrale Freytes (Fluminense). Raspadori (Atletico Madrid) vuole la Roma. La Lazio, invece, si trova a un bivio e deve scegliere che strada imboccare. Da un lato c’è Sarri che ha messo in cima alla lista dei desideri Insigne e Samardzic per i ruoli rispettivamente di esterno offensivo e mezzala. Peccato che non tutti in casa biancoceleste siano convinti di queste operazioni. Sull’ex capitano del Napoli pesa la carta d’identità ingiallita e il semestre di inattività, anche se per lui garantisce il tecnico. Il ds Fabiani, invece, sembra più intrigato dal puntare su Daniel Maldini (Atalanta) per aumentare la qualità e le alternative davanti. A frenare i dialoghi per il serbo, invece, i costi alti dell’affare e il ruolo un po’ ibrido. Tanto che pure a Bergamo Samardzic sta faticando a trovare continuità d’impiego e ha iniziato a guardarsi intorno: occhio a un estimatore di vecchia data come De Zerbi, che potrebbe tornare alla carica per portarlo a Marsiglia.