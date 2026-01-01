Mainoo, calciomercato Napoli al braccio di ferro. Manna, due uscite a gennaio

Squadra che vince non si cambia. Può sembrare una frase fatta, ma nel caso del Napoli di Antonio Conte si tratta di un vero e proprio principio guida per il mercato di gennaio. I risultati e le prestazioni degli azzurri nelle ultime settimane hanno infatti convinto la società e l’allenatore salentino a preservare con grande attenzione gli equilibri di uno spogliatoio che, dopo alcuni alti e bassi, appare adesso solido e coeso. Il direttore sportivo azzurro Manna, vincolato dal ferreo criterio del saldo zero, si trova in perfetta sintonia con la filosofia del tecnico pugliese: vale a dire, gli interventi sul mercato di riparazione saranno, se non nulli, quanto meno estremamente contenuti e mirati. L’emergenza, che ha segnato profondamente l’avvio di stagione dei partenopei, inizierà pian piano a diminuire nel nuovo anno. Meret, Lukaku e Anguissa dovrebbero infatti rientrare tra la metà e la fine di gennaio, Gilmour dovrebbe recuperare al 100% intorno alla metà di febbraio, mentre De Bruyne tornerà disponibile soltanto agli inizi del mese di marzo. Antonio Conte, però, ha individuato la formula tattica capace di restituire equilibrio e identità al suo Napoli: il 3-4-2-1, che consente una gestione oculata delle rotazioni senza intaccare sui risultati. Gli azzurri nelle 10 gare disputate con questo sistema hanno difatti ottenuto ben 8 vittorie, con peraltro 2 sconfitte: statistiche alla mano, trattasi dello stesso numero di successi registrati nelle precedenti 15 partite (8 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte).