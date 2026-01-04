Rodriguez scalpita, la Juve attende. Gennaio chirurgico: la bussola di Ottolini, la linea di Spalletti

TORINO - Sorrisi, strette di mano, unità d'intenti. E adesso un solido, comunque importante, lavoro da fare. Si è insediato, Marco Ottolini, nuovo direttore sportivo della Juventus. E l'ha fatto con una semplicità estremamente impattante. Del resto, a suo favore gioca un fattore determinante: conosce strade, persone, colleghi e soprattutto l'ambiente, da cui ci si aspetta costantemente il massimo. Proverà a farlo. A partire da questo mercato di gennaio, in cui la Juve sarà vigile, attenta, sicuramente pronta a cogliere le occasioni, ma non esattamente allenata o equipaggiata per fare salti mortali. Né per rincorrere una stella. Il motivo? Intanto, non sente di averne il bisogno. Cioè, è conscia delle lacune della rosa - lo stesso Spalletti ne ha parlato, pur avendo esplicitato la “necessità di nulla” -, però non freme dalla voglia di mettere pezzi in questa squadra. O almeno di farlo tanto per farlo, per aggiungere, per avere giusto un'opzione in più ma chissà quanto qualitativa. Da qui, due conclusioni piuttosto chiare: la prima è che sarà un gennaio chirurgico, con massima concentrazione sulla possibilità di regalare al tecnico un centrocampista di gestione; la seconda è che non si avranno invece altre preclusioni: di ruolo, di età, di profili in generale. La Juventus segue giovani e meno giovani, segue terzini e centrali, mediani d'inserimento e però pure attaccanti, che siano nove puri o adatti a fare da vice Yildiz.