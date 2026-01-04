Tuttosport.com
Rodriguez scalpita, la Juve attende. Gennaio chirurgico: la bussola di Ottolini, la linea di Spalletti

L’argentino spinge per trasferirsi a Torino ma il club bianconero non ha fretta. Il nuovo ds detta la strategia di questa sessione invernale: tutti i dettagli
Cristiano Corbo e Paolo Pirisi
3 min

TORINO - Sorrisi, strette di mano, unità d'intenti. E adesso un solido, comunque importante, lavoro da fare. Si è insediato, Marco Ottolini, nuovo direttore sportivo della Juventus. E l'ha fatto con una semplicità estremamente impattante. Del resto, a suo favore gioca un fattore determinante: conosce strade, persone, colleghi e soprattutto l'ambiente, da cui ci si aspetta costantemente il massimo. Proverà a farlo. A partire da questo mercato di gennaio, in cui la Juve sarà vigile, attenta, sicuramente pronta a cogliere le occasioni, ma non esattamente allenata o equipaggiata per fare salti mortali. Né per rincorrere una stella. Il motivo? Intanto, non sente di averne il bisogno. Cioè, è conscia delle lacune della rosa - lo stesso Spalletti ne ha parlato, pur avendo esplicitato la “necessità di nulla” -, però non freme dalla voglia di mettere pezzi in questa squadra. O almeno di farlo tanto per farlo, per aggiungere, per avere giusto un'opzione in più ma chissà quanto qualitativa. Da qui, due conclusioni piuttosto chiare: la prima è che sarà un gennaio chirurgico, con massima concentrazione sulla possibilità di regalare al tecnico un centrocampista di gestione; la seconda è che non si avranno invece altre preclusioni: di ruolo, di età, di profili in generale. La Juventus segue giovani e meno giovani, segue terzini e centrali, mediani d'inserimento e però pure attaccanti, che siano nove puri o adatti a fare da vice Yildiz.

"Un mercato con quello che capita"

Insomma: qualsiasi nome sarà valutato, e molto passerà dal lavoro (pure di scouting) di Marco Ottolini, al fianco di Giorgio Chiellini e di Damien Comolli in questi primi, nuovi, e però pure vecchi giorni. Il ds avrà di fatto la bussola del mercato, a lui toccherà il compito di intuire la direzione del vento di questo mese, di apportare modifiche e di farlo seguendo la linea di Lucio. Che già in conferenza lo aveva, col sorriso, inchiodato alle imminenti responsabilità. “Tutti lo conoscono e tutti dicono che è una persona per bene - le parole del mister -, un professionista di livello top, tanto che una società come la Juventus è andata a riprenderselo. Del mercato se ne occuperà lui”. E lo farà a stretto contatto con chi c'era prima, oltre che con lo stesso allenatore. Che aveva infatti aggiunto: “Io non faccio nessun ragionamento da un punto di vista di parlare di calciatori e via dicendo. Sarà un mercato fatto di quello che capiterà, che possa andare a completare la nostra rosa”.

Rodriguez vuole la Juve

Non c'è altro da dire, non tanto. O comunque non adesso. La sensazione è che la Juve stia davvero prendendo tutto il tempo a propria disposizione, e la prima testimonianza arriva dal caso Guido Rodriguez: l'argentino spinge per arrivare a Torino, mentre il club prende tempo, anche perché sa benissimo quanto il calciomercato invernale sia un esercizio di pazienza, purché non se ne abusi: se si capiscono i momenti, si arriva più facilmente a coglierli. Ottolini è un dirigente che sa cogliere i momenti e la società bianconera l'ha riportato alla Continassa soprattutto per questo motivo. Per dare una direzione. E per frenare gli sprechi, le scelte sballate, le scommesse fatte di fretta e mai calcolate. In bocca al lupo.

Rodriguez scalpita, la Juve attende. Gennaio chirurgico: la bussola di Ottolini, la linea di Spalletti
Rodriguez vuole la Juve

