Rodriguez, massima apertura: manca il sì della Juve. Adzic, Milik e Vlahovic: tutte le novità

Dipendesse da lui, cioè da Guido Rodriguez, sarebbe già alla Continassa. È che tra le opportunità di mercato arrivate sul suo tavolo, quella bianconera è senza dubbio la più bella, e certamente la più importante. Trentun anni, centrocampista centrale, sul curriculum ha anche il Mondiale vinto con l’Argentina. Il West Ham l’aveva preso nell’estate del 2024, dopo quattro stagioni in cui Rodriguez era stato il metronomo del Betis di Siviglia. Sembrava potesse reggere gli urti della Premier e invece, complici un po’ di infortuni e difficoltà di ambientamento, il salto in avanti non è di fatto mai arrivato. Dunque, si guarda attorno. O meglio: lo fanno i suoi agenti, che hanno caldeggiato l’opportunità alla Juve - il costo non supererebbe i 10 milioni di euro -, già quest’estate interessata alla possibilità di inserirlo nel proprio organico, ma mai realmente e pienamente sicura dell’opzione. Dovesse convincersene, potrebbe essere persino un arrivo lampo, perché il sì del giocatore è totale, e da curare rimarrebbero giusto gli aspetti tra le due squadre, non secondari ma nemmeno impossibili. Si vedrà, insomma. Anche perché, come raccontato dai protagonisti a più riprese, questo mercato invernale per la Juve sarà un gioco a incastri, dunque molto dipenderà dalle possibili cessioni.