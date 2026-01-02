Rodriguez, massima apertura: manca il sì della Juve. Adzic, Milik e Vlahovic: tutte le novità

Dipendesse da lui, cioè da Guido Rodriguez, sarebbe già alla Continassa. È che tra le opportunità di mercato arrivate sul suo tavolo, quella bianconera è senza dubbio la più bella, e certamente la più importante. Trentun anni, centrocampista centrale, sul curriculum ha anche il Mondiale vinto con l’Argentina. Il West Ham l’aveva preso nell’estate del 2024, dopo quattro stagioni in cui Rodriguez era stato il metronomo del Betis di Siviglia. Sembrava potesse reggere gli urti della Premier e invece, complici un po’ di infortuni e difficoltà di ambientamento, il salto in avanti non è di fatto mai arrivato. Dunque, si guarda attorno. O meglio: lo fanno i suoi agenti, che hanno caldeggiato l’opportunità alla Juve - il costo non supererebbe i 10 milioni di euro -, già quest’estate interessata alla possibilità di inserirlo nel proprio organico, ma mai realmente e pienamente sicura dell’opzione. Dovesse convincersene, potrebbe essere persino un arrivo lampo, perché il sì del giocatore è totale, e da curare rimarrebbero giusto gli aspetti tra le due squadre, non secondari ma nemmeno impossibili. Si vedrà, insomma. Anche perché, come raccontato dai protagonisti a più riprese, questo mercato invernale per la Juve sarà un gioco a incastri, dunque molto dipenderà dalle possibili cessioni.
Perin resta, Adzic corteggiato
Quella di Perin, ad esempio, non sembra destinata a farsi: il Genoa, con la sponda del calciatore e del suo ok già arrivato al Grifone, aveva provato a strappare un prezzo di favore ai bianconeri, che non hanno mai avuto intenzione di privarsi del portiere, non senza un rimpiazzo di pari livello. Uno come Mandas della Lazio, per capirci, se solo nelle intenzioni di Lotito il costo ipotizzato non avesse superato i 15 milioni. Decisamente alto. Come sarebbe stato alto il prezzo di Miretti se fosse arrivata una richiesta proprio da parte dei biancocelesti, al momento non ancora registrata. C’è invece interesse, e tanto, attorno ad Adzic: l’idea è quella di mandarlo a giocare, possibilmente in Serie A, sebbene le richieste dall’estero non manchino. Il montenegrino ha intenzione di mettere minuti e benzina, e di farlo non appena avrà l’opportunità di imporsi. Anche qui: l’incastro è decisivo, perché potrebbe essere lui a far spazio al colpo in mediana, che giocoforza dovrà arrivare a Torino.
Attacco: Milik cerca casa, Dusan alla Juve
Dove si è rivisto con più frequenza Arek Milik, altro nome chiacchierato in uscita: dopo un anno e mezzo d’assenza, il polacco è tornato tra i convocati ma non ha ritrovato ancora minutaggio. Ha voglia di ripartire, però. Di sentirsi pienamente un calciatore. E se arrivasse un’occasione, sia lui che la Juventus si ritroverebbero volentieri a valutarla, anche in prestito. Capitolo Vlahovic, infine: a gennaio non partirà, l’accordo con la dirigenza è stato chiaro sin da subito e ancor prima dell’infortunio che lo costringerà a restare fuori per almeno un paio di mesi ancora. Ma un attaccante potrebbe arrivare comunque, e il profilo, più che dirigenti o Spalletti, lo disegnerà questo gennaio: non si scarta nulla, purché sia un’occasione.
