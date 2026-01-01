Perin, i perché Juve del no al Genoa tra equilibri e liste

Non c’è alcuna fretta, in casa Juve. Il mercato è soltanto all’inizio e per quanto le priorità siano chiare, non si andranno ad accelerare i tempi. Il motivo è facilmente intuibile: i saldi arrivano solitamente alla fine, e i bianconeri ne hanno bisogno se vogliono portare a casa tutti gli obiettivi che si sono prefissati. Cioè, un paio di colpi tra centrocampo e attacco, qualcos’altro in difesa se dovesse esserci (appunto) l’occasione. E no, non il portiere: ieri è infatti è stata rimandata al Genoa la proposta per Mattia Perin, nonostante quest’ultimo avesse già un accordo con il Grifone, e ormai da giorni. A mancare era però l’ok tra i due club: i liguri spingevano per un indennizzo, quasi simbolico (il residuo a bilancio è di 600mila euro), mentre i bianconeri aspettavano un’offerta più alta. Che non è mai arrivata. E allora la decisione di Comolli: a Perin non si rinuncia, sia per il suo ruolo fondamentale all’interno dello spogliatoio, sia perché in questo momento potrebbe alterare gli equilibri anche del mercato invernale, che sarà tutto fuorché semplice. Un’altra motivazione riguarda però il discorso relativo alle liste dei calciatori per la Champions League: mancano ancora due partite della prima fase - la Juve le giocherà con il Benfica in casa e con il Monaco a Montecarlo - e almeno tre punti per qualificarsi ai playoff.