Un regista per la Juve già a gennaio: c’è un nome che ha convinto praticamente tutti

TORINO - Non serviva un’altra prova, eppure Pisa l’ha fornita: alla Juve, un giocatore di ragionamento, di idee, di guizzi e di sostanza, sarebbe non solo necessario, ma si farebbe presto ossigeno. Sia per un discorso di manovra e dunque di gioco, sia per mettere la palla in banca quando le cose girano meno, e la paura inizia a farsi un cattivo alleato. Ecco, all’Arena Garibaldi è andata praticamente così, in particolare tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa. La Juventus non ha avuto un appiglio e perciò non ha ripreso coraggio. E la buona prova di Locatelli non è bastata a ricostruire, mentre già la qualità di Miretti ha saputo cambiare volto ai bianconeri. Che no, non hanno più grossi dubbi: un centrocampista serve, e meglio se regista e magari anche in grado di reggere i pesi e i ritmi del vertice basso.