Norton-Cuffy, Perin, Adzic e il… bocciato di Spalletti: calciomercato, la Juve si muove

L’asse di mercato tra Juventus e Genoa può diventare bollente nei prossimi giorni. Il Grifone, infatti, è all’assalto di Mattia Perin, che ha già dato la sua piena disponibilità all’ennesimo ritorno della carriera in Liguria (sarebbe il quarto). Motivo per cui ora dalle parti della Continassa aspettano che i rossoblù escano allo scoperto, mettendo sul piatto una prima offerta concreta per il portiere di Latina. I dirigenti juventini, infatti, non intendono dare il via libera alla partenza del vice Di Gregorio a titolo gratuito, ma chiedono un indennizzo. Cifra che però potrebbe essere in qualche modo scalata dal prezzo di uno dei gioielli genoani: quel Brooke Norton-Cuffy che ha attirato le attenzioni della Signora. Non a caso anche domenica scorsa al Ferraris in occasione della gara tra Genoa e Atalanta c’era uno scout bianconero a seguirlo. Un monitoraggio costante che potrebbe sfociare in un vero e proprio pressing di mercato, nel caso in cui Joao Mario dovesse accasarsi altrove. Non è un mistero, infatti, che il laterale destro lusitano sia stato bocciato da Luciano Spalletti. Dall’avvento in panchina del tecnico di Certaldo l’ex Porto ha disputato appena 29 minuti complessivi tra Serie A (11 alla prima di Spalletti a Cremona) e Coppa Italia (18 nell’Ottavo di Finale vinto contro l’Udinese).
Sulle tracce di Joao Mario
Zero quelli avuti in Champions League, a testimonianza di come Joao sia sprofondato in fondo alle gerarchie spallettiane.Tanto che nei prossimi giorni i suoi agenti faranno il punto della situazione con l’ad bianconero Damien Comolli per individuare la soluzione migliore per tutti. La sensazione è che il classe 2000 possa partire subito, con la Juve che spera di incassare 11-12 milioni per non fare minusvalenze a bilancio. Va ora trovato un club disposto a mettere in piedi un’operazione del genere: occhio alla Premier League dove ad esempio qualche sondaggio da parte del Crystal Palace c’è già stato e non si esclude ne possano arrivare altri. Intanto pure in Spagna potrebbe muoversi qualcosa per Joao Mario.
Le cifre richieste dal Genoa
Ecco perché la Juve ha acceso i radar su Norton-Cuffy che tra l’altro è stato portato in Italia per soli 2 milioni nell’estate 2024 da quel Marco Ottolini ormai prossimo a essere annunciato ufficialmente come nuovo direttore sportivo della Signora. La presenza del dirigente bresciano nei quadri dirigenziali può aiutare i bianconeri nella corsa all’esterno inglese, che fa gola pure al Napoli. Insomma, gli ingredienti per una telenovela appassionante di mercato ci sono tutti. Al netto del fatto che il tecnico genoano Daniele De Rossi non vorrebbe privasene e punta a trattenerlo a Pegli fino al termine della stagione. Dinanzi a un’offerta nell’ordine dei 15-20 milioni, però, i dirigenti rossoblù potrebbero capitolare. A maggior ragione se nell’accordo dovesse rientrare rientrare Perin, espressamente richiesto come rinforzo invernale da DDR.
Futuro da scrivere per Adzic
Tra coloro che appaiono destinati a salutare la Continassa a gennaio per accasarsi altrove c’è pure Vasilje Adzic. Per il gioiellino montenegrino si prospetta un semestre in prestito per giocare con maggior continuità. Diversi club di Serie A hanno già effettuato i primi sondaggi esplorativi per il talento classe 2006: dal Pisa al Cagliari passando per Cremonese, Genoa e Parma. A luglio si erano invece mosse Sassuolo e Lecce, che per ora sembrano al completo in mezzo al campo. Insomma, c’è la fila per Adzic che va alla ricerca della squadra giusta per completare il suo processo di crescita e tornare la prossima estate alla Juve con la chance di potersi imporre da protagonista e non ricoprire più il ruolo di comprimario come accaduto in questi pri mi mesi della stagione.
