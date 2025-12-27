Norton-Cuffy, Perin, Adzic e il… bocciato di Spalletti: calciomercato, la Juve si muove

L’asse di mercato tra Juventus e Genoa può diventare bollente nei prossimi giorni. Il Grifone, infatti, è all’assalto di Mattia Perin, che ha già dato la sua piena disponibilità all’ennesimo ritorno della carriera in Liguria (sarebbe il quarto). Motivo per cui ora dalle parti della Continassa aspettano che i rossoblù escano allo scoperto, mettendo sul piatto una prima offerta concreta per il portiere di Latina. I dirigenti juventini, infatti, non intendono dare il via libera alla partenza del vice Di Gregorio a titolo gratuito, ma chiedono un indennizzo. Cifra che però potrebbe essere in qualche modo scalata dal prezzo di uno dei gioielli genoani: quel Brooke Norton-Cuffy che ha attirato le attenzioni della Signora. Non a caso anche domenica scorsa al Ferraris in occasione della gara tra Genoa e Atalanta c’era uno scout bianconero a seguirlo. Un monitoraggio costante che potrebbe sfociare in un vero e proprio pressing di mercato, nel caso in cui Joao Mario dovesse accasarsi altrove. Non è un mistero, infatti, che il laterale destro lusitano sia stato bocciato da Luciano Spalletti. Dall’avvento in panchina del tecnico di Certaldo l’ex Porto ha disputato appena 29 minuti complessivi tra Serie A (11 alla prima di Spalletti a Cremona) e Coppa Italia (18 nell’Ottavo di Finale vinto contro l’Udinese).