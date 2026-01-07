Guendouzi ai saluti, dopo Castellanos anche il francese lascia la Lazio: direzione Turchia, le cifre dell'affare

L’avventura di Matteo Guendouzi alla Lazio è arrivata ai titoli di coda. Il centrocampista francese è pronto a lasciare la Serie A per iniziare una nuova esperienza all’estero. Dopo settimane di contatti e trattative, il trasferimento è stato definito in ogni dettaglio. Il giocatore vestirà la maglia del Fenerbahce , uno dei club più ambiziosi del campionato turco. Un’operazione importante sia dal punto di vista tecnico che economico. La sua partenza avverrà subito dopo l’ultimo impegno con i biancocelesti e sarebbe il secondo addio dopo quello di Castellanos nei giorni scorsi .

I dettagli dell’operazione Lazio-Fenerbahce

Lazio e Fenerbahce hanno trovato l’accordo definitivo per il trasferimento di Matteo Guendouzi sulla base di 28 milioni di euro più 2 milioni di bonus, come riportato da Sky Sport. L’intesa è stata raggiunta dopo che il club turco ha deciso di rilanciare, convincendo la società capitolina a dare il via libera. Il centrocampista resterà a disposizione della squadra fino alla sfida contro il Verona, in programma domenica 11 gennaio. Solo dopo quel match partirà per Istanbul per iniziare la sua nuova avventura. Guendouzi chiude così la sua esperienza in biancoceleste dopo due anni e mezzo. Con la Lazio ha collezionato oltre 80 presenze complessive, mettendo a segno alcuni gol e diventando un punto fermo del centrocampo. Per il Fenerbahce si tratta di un rinforzo di spessore internazionale. Per la Lazio, invece, una cessione che garantisce una plusvalenza significativa.

Le trattative in entrata

La Lazio si muove con decisione sul mercato e mette a segno il primo acquisto: arriva Petar Ratkov dal Salisburgo per 12 milioni più 2 di bonus. L’attaccante serbo firmerà fino al 2030 ed è pronto a raccogliere l’eredità di Castellanos, passato al West Ham. A centrocampo Sarri spinge per Loftus-Cheek del Milan come possibile sostituto di Guendouzi. Resta però calda la pista Fabbian, per il quale è stata presentata un’offerta da 12 milioni più bonus al Bologna. I rossoblù, tuttavia, valutano una proposta economicamente superiore proveniente dall’Inghilterra. Intanto il club di Lotito è vicino anche a Daniel Maldini. L’operazione con l’Atalanta prevede un prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione europea. Per il fantasista pronto un contratto fino al 2030 da 1,4 milioni annui più incentivi.