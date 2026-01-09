Kaio Jorge e Arthur, che gol per la Juve: quanti milioni possono arrivare dal Brasile per il mercato

La Signora guarda con sempre molto interesse al Brasile come terra promessa del mercato invernale. Dal Sudamerica, infatti, può arrivare un tesoretto da 20 milioni nelle casse della Juventus . Tutto merito di Arthur Melo e Kaio Jorge , che nel campionato verdeoro sono tornati a brillare dopo l’avventura poco esaltante nel calcio italiano. Una rinascita che fa gioire anche la società bianconera, spettatrice decisamente interessata al percorso virtuoso di entrambi. Ma andiamo con ordine. Il regista è ancora di proprietà della Juve fino al 30 giugno 2027 e attualmente milita in prestito nel Gremio, dove è tornato ad incantare. Tanto che la tifoseria della Tricolor ha addirittura invocato il ritorno nella Seleção allenata da Carlo Ancelotti in vista del prossimo Mondiale.

Juve, in Brasile puntano su Arthur e Kaio Jorge

Un passo alla volta. Intanto a Porto Alegre puntano soprattutto a tenersi stretti il loro metronomo. Possibilmente ancora a lungo. Tanto che sono pronti ad avviare le negoziazioni con la Juventus per acquistare a titolo definitivo il cartellino del centrocampista, il cui prestito al Gremio termina il 30 giugno. Lavori in corso, con la formazione bianconera che vuole incassare 10 milioni dalla vendita dell’ex Barcellona. Intanto Arthur ha già dato la sua disponibilità ai dirigenti della Tricolor per un contratto fino al 31 Dicembre 2029. Insomma, i presupposti per chiudere l’affare sembrano esserci tutti. Diverso il discorso relativo a Kaio Jorge. La punta è ormai di proprietà del Cruzeiro, ma la Juve vanta il 30% sulla futura vendita. Zenit e Flamengo sono in pressing per accaparrarselo e a Belo Horizonte hanno già fissato il prezzo per lasciar partire il centravanti: servono 40 milioni. Trattabili forse a 30 più bonus. Motivo per cui una decina potrebbe così entrare nelle casse juventine, regalando al Ceo Damien Comolli un tesoretto inaspettato quanto prezioso per finanziare i colpi di gennaio da consegnare a Luciano Spalletti per rendere la Signora ancora più forte e competitiva. Tutto merito del tesoretto che può arrivare dal Brasile.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE