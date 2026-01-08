Con Spalletti la Juve meglio di Conte: la clamorosa classifica. E i tifosi ora si fanno una domanda

Spalletti, gioco e rivoluzione. Sembra il titolo di un libro, ma sono poche parole per raccontare ciò che il nuovo allenatore ha portato alla Juventus dal giorno del suo arrivo: un cambio di pelle, prima ancora che di modulo. La sua squadra non è soltanto tornata a vincere, ma soprattutto a giocare, a prendersi dei rischi, a guardare l’avversario negli occhi senza paura. Una formazione che sembrava paralizzata, schiacciata dal peso delle proprie insicurezze, ha ritrovato dignità tecnica e orgoglio emotivo. La Juventus è diversa, o forse è semplicemente tornata ad essere normale, la Juventus. Che, conti alla mano, al momento in una speciale classifica sarebbe anche sopra il Napoli decantato di Antonio Conte, campione in carica e deciso a difendere il titolo con le unghie e con i denti e per questo furioso per il pari di Verona.
Una Juve ritrovata: mentalità prima del sistema
Il primo, vero capolavoro di Spalletti è stato mentale. Prima ancora degli schemi, ha lavorato sulle teste: via la paura di sbagliare, via il freno a mano tirato. La Juventus ha iniziato a occupare meglio il campo, a muovere il pallone con più uomini, a cercare linee di passaggio che prima sembravano proibite. Il risultato è una squadra più corta, più aggressiva, ma anche più serena. Il dato più evidente è la libertà concessa ai singoli. Il tecnico ha responsabilizzato i giocatori, chiedendo loro personalità e partecipazione attiva. Non più interpreti rigidi, ma protagonisti del gioco. E quando la squadra ha iniziato a crederci davvero, sono arrivati anche spettacolo e continuità.
Carattere e protezione, il "leader" Spalletti
Oltre al campo, Spalletti ha inciso con forza anche fuori. Ha difeso la squadra, sempre. Ha protetto i suoi uomini dagli attacchi esterni, prendendosi la responsabilità nei momenti più delicati. Emblematico il caso di David, coccolato pubblicamente dal tecnico con parole nette, quasi paterne. Un messaggio chiaro: qui si cresce insieme, senza capri espiatori. Questo atteggiamento ha rinforzato il gruppo, come dimostra anche l'abbraccio collettivo dopo il gol del canadese contro il Sassuolo. La Juventus ha mostrato carattere, capacità di reagire, spirito di sacrificio. Elementi che, uniti al gioco ritrovato, hanno trasformato una squadra fragile in una formazione solida e consapevole. Spalletti non ha mai cercato alibi, anzi: "Nessuno mi convincerà che i miei giocatori non sono forti", aveva detto in una conferenza stampa. Una frase che oggi è diventata manifesto e carburante emotivo per tutto l’ambiente. Ma torniamo al paragone con Conte...
Classifica e confronto: Spalletti meglio di Conte
I numeri certificano l’impatto del tecnico toscano. Nelle dieci giornate di Serie A con Spalletti alla guida, la Juventus ha raccolto 21 punti: terzo posto nel periodo, dietro solo a Inter (27) e Milan (22). Addirittura un punto in più del Napoli di Conte, a 20. Una piccola precisazione: nelle ultime dieci sfide dei nerazzuri, rossoneri e partenopei, si va a considerare un turno prima dell'arrivo di Luciano in bianconero (per via delle gare saltate per la Supercoppa), giornata in cui tutte e tre hanno vinto e questo avvalora ancora di più classifica di rendimento. Altrimenti la Vecchia Signora avrebbe solo tre punti in meno della capolista e sarebbe anche sopra ad Allegri, in attesa dei recuperi.
Spalletti, la media punti
La media punti in campionato di Spalletti è da scudetto: è di 2,10, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, proprio contro i partenopei. Ed è qui che nasce il paragone con Conte. Se Antonio è il simbolo dell’intensità feroce, della pressione costante e della fame agonistica portata all’estremo, Spalletti rappresenta l’evoluzione attraverso il gioco, la costruzione di un’identità che passa dal pallone e dalla fiducia. Conte plasma soldati pronti alla battaglia; Spalletti crea giocatori pensanti, capaci di leggere e dominare le partite. Due strade diverse, entrambe efficaci. Ma se il Napoli di Conte corre forte, la Juventus di Spalletti ha ritrovato qualcosa che sembrava smarrito: l’anima. E quando una squadra ricomincia a credere nel proprio calcio, il ritmo scudetto non è più solo un numero. È una prospettiva. Magari non subito. Ma i numeri che portano i tifosi bianconeri a pensare: "E se fosse arrivato prima?".
