Calciomercato Juve, Chiesa spinge e c'è la mossa per il sì Liverpool! Retroscena Mingueza

Mingueza, il retroscena del 2022

Curiosità: Mingueza era stato già vicino, e non poco, all’arrivo a Torino e proprio nel 2022, quando i dirigenti bianconeri di allora avevano cercato un titolare sulla fascia destra, ruolo che negli ultimi anni ha visto susseguirsi profili sempre diversi, disparati, mai continui. Almeno dall’addio di Stephan Lichtsteiner, con l’unica eccezione di Juan Cuadrado. Ecco, l’obiettivo è mettere al sicuro quella zona di gioco, e di farlo con un calciatore sicuramente di gamba, però anche moderno e in grado di intendere il ruolo un po’ come fa Cambiaso sul lato opposto. Mingueza potrebbe farlo. Norton-Cuffy del Genoa - valutazione da 20 milioni di euro - decisamente meno. Anche questi dettagli faranno la differenza nella scelta.