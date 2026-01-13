Calciomercato Juve, Chiesa spinge e c'è la mossa per il sì Liverpool! Retroscena Mingueza

Chiuso il capitolo Cremonese, se ne riapre immediatamente un altro. E non è la sfida di Cagliari, e nemmeno la Champions League che incombe all’orizzonte: è il mercato, arrivato quasi a metà del percorso, e quindi nei giorni più caldi. Non sono ancora quelli decisivi per Federico Chiesa, ieri titolare in Fa Cup, per il quale la Juventus si è mossa pure ieri prima di concentrarsi sul match dell’Allianz Stadium, chiarendo al Liverpool la strategia da attuare per arrivare presto a un accordo.
Chiesa spinge, però...
Cioè: davanti alle resistenze legate all’opzione prestito (pur con diritto di riscatto), i bianconeri hanno risposto con l’intenzione di legare l’eventuale acquisto a una sorta di garanzia, ossia un numero minimo di presenze del giocatore, tali da dare certezza delle condizioni di Federico. Che spinge per rientrare, che però sa benissimo di dover aspettare: la sua situazione è legata a doppio filo a quella di Momo Salah, il più atteso ad Anfield, il cui rientro avverrà però solamente a Coppa d’Africa terminata. Il suo Egitto è alle prese con le semifinali e per tutta la settimana c’è il sogno di poter regalare al suo popolo un successo importante, storico, una spilla d’oro sulla carriera dell’ex Roma e Fiorentina.
Maldini l'alternativa ma non solo
Comunque, si attendono novità, mentre la Juventus è intenta anche a sondare altre situazioni. La prima riguarda soprattutto quella di Maldini, la vera alternativa a Chiesa. Poi c’è Malen, oggi all’Aston Villa. Quindi Loftus-Cheek, che porta con sé gli altri ragionamenti sul centrocampo - reparto sul quale Spalletti non ha dato grosse indicazioni, come raccontato dallo stesso tecnico -, a partire da questo Frattesi ormai ai margini dell’Inter e in attesa della soluzione migliore, che il calciatore non ha smesso di immaginare in bianco e nero.
Comolli, Ottolini e Mingueza
Gli sforzi di Comolli e Ottolini si concentreranno inoltre sull’esterno destro: lì l’allenatore è stato chiaro, si aspetta un rinforzo in grado di dargli una soluzione più robusta rispetto a Joao Mario, nonostante il mercato su quest’ultimo fatichi tremendamente a decollare (oltre a un paio di interessamenti dalla Turchia non c’è stato altro, nemmeno in Portogallo). L’ultima idea per la fascia è Oscar Mingueza: spagnolo, 26 anni, cresciuto nel Barcellona e dal 2022 al Celta Vigo, con cui il contratto del laterale scade proprio a giugno. Nessuna intenzione di rinnovare, quindi è un’opportunità. Una delle poche al livello della Juventus, una delle tante valutate in questo momento dal board della Continassa.
Mingueza, il retroscena del 2022
Curiosità: Mingueza era stato già vicino, e non poco, all’arrivo a Torino e proprio nel 2022, quando i dirigenti bianconeri di allora avevano cercato un titolare sulla fascia destra, ruolo che negli ultimi anni ha visto susseguirsi profili sempre diversi, disparati, mai continui. Almeno dall’addio di Stephan Lichtsteiner, con l’unica eccezione di Juan Cuadrado. Ecco, l’obiettivo è mettere al sicuro quella zona di gioco, e di farlo con un calciatore sicuramente di gamba, però anche moderno e in grado di intendere il ruolo un po’ come fa Cambiaso sul lato opposto. Mingueza potrebbe farlo. Norton-Cuffy del Genoa - valutazione da 20 milioni di euro - decisamente meno. Anche questi dettagli faranno la differenza nella scelta.
