Juve e Napoli si sfidano anche sul mercato: conteso Juanlu, ma ci sono altri obiettivi in comune 

La sfida tra Juventus e Napoli non si svolgerà solamente oggi sul rettangolo verde, ma pare destinata a proseguire pure nei prossimi giorni su un altro terreno di gioco. Quello del calciomercato dove i dirigenti bianconeri rischiano di incrociarsi pericolosamente con quelli azzurri. Entrambe le società, infatti, stanno valutando concretamente la possibilità di aggiungere un giovane terzino destro alle rispettive rose. Con gli occhi dei due direttori sportivi, Marco Ottolini e Giovanni Manna, che si sono posati sul promettente laterale spagnolo Juanlu Sanchez, assistito tra l’altro da una vecchia conoscenza del nostro calcio e in particolare del mondo juventino: Alessio Secco, che vanta un lungo passato da dirigente in bianconero. Nel calciomercato però contano i denari e non i trascorsi. Ecco perché si può profilare all’orizzonte il duello di mercato tra Juve e Napoli per il classe 2003, che tra l’altro sarebbe iscrivibile nelle liste Serie A come under. Tradotto: non occupa slot e questo rappresenta un vantaggio non di poco conto per chi come la Juve rischia di avere le liste piene, qualora Joao Mario non dovesse trovare sistemazione altrove. Ottolini ha visionato dal vivo Juanlu un paio di settimane fa in occasione di Siviglia-Celta Vigo e l’ha promosso. Motivo per cui la Signora studia una mossa in prestito con diritto di riscatto. La medesima formula che vorrebbe utilizzare il Napoli, a meno di una cessione redditizia last minute (occhio al futuro di Olivera…). Gli andalusi invece chiedono 15 milioni e sperano in un’asta di mercato, visto che Sanchez vanta diversi estimatori pure Oltremanica.
Norton Cuffy e Mingueza nella short list Juve
Nella short list juventina come terzini destri restano ancora Norton Cuffy (Genoa) e Mingueza (Celta Vigo) in quest’ordine di preferenza. Presente ma anche futuro: la Signora, infatti, vuole giocare d’anticipo sui possibili colpi a parametro zero e si sta già muovendo in vista dell’estate. Incontro positivo nei giorni scorsi con gli agenti di Marcos Senesi, che andrà via a giugno dal Bournemouth e vanta diverse pretendenti. Dal Barcellona all’Atletico Madrid passando per il Manchester United: in tanti si sono informati sul nazionale argentino, ma al momento la società che sta provando ad affondare il colpo è la Juventus. I bianconeri, infatti, hanno già iniziato a ragionare con l’entourage del classe 1997 per un possibile accordo quadriennale con stipendio da circa 3 milioni a stagione. Appuntamento a fine mercato per provare a trasformare i primi positivi dialoghi in una pole position nella corsa al centrale.