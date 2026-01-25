Juve e Napoli si sfidano anche sul mercato: conteso Juanlu, ma ci sono altri obiettivi in comune 

La sfida tra Juventus e Napoli non si svolgerà solamente oggi sul rettangolo verde, ma pare destinata a proseguire pure nei prossimi giorni su un altro terreno di gioco. Quello del calciomercato dove i dirigenti bianconeri rischiano di incrociarsi pericolosamente con quelli azzurri. Entrambe le società, infatti, stanno valutando concretamente la possibilità di aggiungere un giovane terzino destro alle rispettive rose. Con gli occhi dei due direttori sportivi, Marco Ottolini e Giovanni Manna, che si sono posati sul promettente laterale spagnolo Juanlu Sanchez, assistito tra l’altro da una vecchia conoscenza del nostro calcio e in particolare del mondo juventino: Alessio Secco, che vanta un lungo passato da dirigente in bianconero. Nel calciomercato però contano i denari e non i trascorsi. Ecco perché si può profilare all’orizzonte il duello di mercato tra Juve e Napoli per il classe 2003, che tra l’altro sarebbe iscrivibile nelle liste Serie A come under. Tradotto: non occupa slot e questo rappresenta un vantaggio non di poco conto per chi come la Juve rischia di avere le liste piene, qualora Joao Mario non dovesse trovare sistemazione altrove. Ottolini ha visionato dal vivo Juanlu un paio di settimane fa in occasione di Siviglia-Celta Vigo e l’ha promosso. Motivo per cui la Signora studia una mossa in prestito con diritto di riscatto. La medesima formula che vorrebbe utilizzare il Napoli, a meno di una cessione redditizia last minute (occhio al futuro di Olivera…). Gli andalusi invece chiedono 15 milioni e sperano in un’asta di mercato, visto che Sanchez vanta diversi estimatori pure Oltremanica.