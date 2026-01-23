L’oro olimpico e Conte sfiorato: Juanlu, chi è il possibile vice Kalulu della Juve

La Juventus vuole accelerare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti . Dopo i movimenti offensivi, con l’accordo di massima già trovato per En-Nesyri , i bianconeri stanno valutando anche profili utili per la difesa e le corsie laterali. In questo contesto prende quota il nome di Juanlu Sánchez , terzino destro del Siviglia . Il classe 2003 rappresenta un’opzione interessante come alternativa a Kalulu, soprattutto per prospettiva e duttilità. Resta però da sciogliere il nodo legato alla formula dell’operazione. Il club andaluso, infatti, non ha ancora aperto al prestito con diritto di riscatto. La Juventus osserva e valuta, consapevole di trovarsi davanti a un profilo in forte crescita.

Juventus su Juanlu, Napoli solo sfiorato in estate

L’interesse della Juventus per Juanlu non nasce per caso, ma si inserisce in una strategia precisa di ringiovanimento e profondità della rosa. Il terzino del Siviglia è considerato un profilo ideale per completare la fascia destra, grazie alla sua affidabilità e al potenziale di crescita. I contatti esplorativi sono già avviati, anche se molto dipenderà dalle condizioni poste dal club spagnolo. Non è la prima volta, però, che Juanlu viene accostato alla Serie A. Durante l’ultima sessione estiva di mercato, infatti, il suo nome è finito sul taccuino del Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri avevano seguito a lungo l’evoluzione della trattativa, senza però affondare il colpo. Ora la Juventus sembra pronta a inserirsi con maggiore decisione. Il duello di mercato tra big italiane, almeno a distanza, è già iniziato.

Dalle giovanili del Siviglia alla prima squadra

Juanlu Sánchez incarna perfettamente il modello del talento cresciuto in casa. Nato a Siviglia, entra nel settore giovanile del club andaluso a soli 12 anni, iniziando un percorso di crescita costante e lineare. Dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili, si mette in luce con il Siviglia Atletico, guadagnandosi progressivamente la fiducia dello staff tecnico. Il debutto in prima squadra arriva nel novembre 2021, quando ha appena 18 anni, un momento chiave della sua carriera. L’unica parentesi lontano dalla sua città è il prestito al Mirandés nella stagione 2022/2023, esperienza fondamentale per accumulare minuti e maturità. Rientrato alla base, Juanlu si è ritagliato spazio anche nella prima squadra. Oggi è considerato uno dei giovani più promettenti dei biancorossi.