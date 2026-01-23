L’oro olimpico e Conte sfiorato: Juanlu, chi è il possibile vice Kalulu della Juve

La Juventus vuole accelerare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti. Dopo i movimenti offensivi, con l’accordo di massima già trovato per En-Nesyri, i bianconeri stanno valutando anche profili utili per la difesa e le corsie laterali. In questo contesto prende quota il nome di Juanlu Sánchez, terzino destro del Siviglia. Il classe 2003 rappresenta un’opzione interessante come alternativa a Kalulu, soprattutto per prospettiva e duttilità. Resta però da sciogliere il nodo legato alla formula dell’operazione. Il club andaluso, infatti, non ha ancora aperto al prestito con diritto di riscatto. La Juventus osserva e valuta, consapevole di trovarsi davanti a un profilo in forte crescita.
Juventus su Juanlu, Napoli solo sfiorato in estate
L’interesse della Juventus per Juanlu non nasce per caso, ma si inserisce in una strategia precisa di ringiovanimento e profondità della rosa. Il terzino del Siviglia è considerato un profilo ideale per completare la fascia destra, grazie alla sua affidabilità e al potenziale di crescita. I contatti esplorativi sono già avviati, anche se molto dipenderà dalle condizioni poste dal club spagnolo. Non è la prima volta, però, che Juanlu viene accostato alla Serie A. Durante l’ultima sessione estiva di mercato, infatti, il suo nome è finito sul taccuino del Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri avevano seguito a lungo l’evoluzione della trattativa, senza però affondare il colpo. Ora la Juventus sembra pronta a inserirsi con maggiore decisione. Il duello di mercato tra big italiane, almeno a distanza, è già iniziato.
Dalle giovanili del Siviglia alla prima squadra
Juanlu Sánchez incarna perfettamente il modello del talento cresciuto in casa. Nato a Siviglia, entra nel settore giovanile del club andaluso a soli 12 anni, iniziando un percorso di crescita costante e lineare. Dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili, si mette in luce con il Siviglia Atletico, guadagnandosi progressivamente la fiducia dello staff tecnico. Il debutto in prima squadra arriva nel novembre 2021, quando ha appena 18 anni, un momento chiave della sua carriera. L’unica parentesi lontano dalla sua città è il prestito al Mirandés nella stagione 2022/2023, esperienza fondamentale per accumulare minuti e maturità. Rientrato alla base, Juanlu si è ritagliato spazio anche nella prima squadra. Oggi è considerato uno dei giovani più promettenti dei biancorossi.
Fisicità, velocità e intelligenza tattica
Dal punto di vista tecnico, Juanlu è un terzino moderno, capace di abbinare struttura fisica e dinamismo. Con i suoi 186 centimetri, è molto efficace nei duelli aerei e nei contrasti, qualità non scontata per un esterno. Allo stesso tempo, sorprende per la sua rapidità, che gli consente di coprire l’intera fascia con continuità. In fase offensiva si distingue per la precisione nei passaggi e per la qualità dei cross, spesso ben calibrati e pericolosi. Difensivamente è aggressivo, attento e difficilmente si fa sorprendere. La sua lettura delle situazioni di gioco dimostra una maturità superiore alla media per la sua età. Inoltre, la sua versatilità gli permette di adattarsi sia a una difesa a quattro sia a un sistema con esterni a tutta fascia. Un profilo completo, ideale per diversi contesti tattici: dalla difesa a quattro oppure anche più avanzato nel 3-4-2-1.
I numeri con il Siviglia e le nazionali spagnole
I dati confermano la crescita costante di Juanlu Sánchez. In questa stagione ha collezionato 16 presenze in Liga e 3 in Coppa del Re, contribuendo con un assist. Numeri che vanno letti anche alla luce della giovane età e della concorrenza interna. Nella stagione precedente, invece, aveva messo a referto 4 gol e 4 assist, mostrando una spiccata propensione offensiva. Parallelamente al percorso nei club, Juanlu è sempre rimasto nel giro delle nazionali spagnole. Ha vestito con continuità le maglie dall’Under 16 fino all’Under 21, confermandosi come uno dei profili più affidabili nel suo ruolo. La convocazione costante testimonia la fiducia dello staff federale. Un rendimento che non è passato inosservato nemmeno fuori dai confini spagnoli.
L’oro olimpico a Parigi 2024
Il punto più alto della carriera di Juanlu Sánchez, finora, è arrivato nell’estate del 2024. Convocato nella selezione olimpica spagnola, il terzino ha preso parte all’avventura di Parigi culminata con la conquista della medaglia d’oro. Un traguardo prestigioso, che ha rappresentato una tappa fondamentale nel suo percorso di crescita. Durante il torneo, Juanlu ha messo in mostra personalità, affidabilità e spirito di sacrificio, integrandosi perfettamente nel gruppo. L’esperienza olimpica gli ha permesso di confrontarsi con un contesto internazionale di alto livello. Vincere con la maglia della propria nazionale, inoltre, ha rafforzato la sua consapevolezza e la sua mentalità. Un successo che arricchisce il suo curriculum e ne aumenta il valore sul mercato. La Juventus lo sa e osserva con attenzione.
