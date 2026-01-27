Il nuovo Lobotka, le basi per Kessie-Senesi, Mingueza e l'idea da Roma: Ottolini per il futuro Juve

La Signora pensa già all’estate per rifarsi il look ed essere ancora più bella e competitiva. Per questo la dirigenza bianconera non sta affondando in questo gennaio per acquisti a titolo definitivo. Il motivo è semplice e si lega alla volontà della Juventus di rinforzarsi in maniera importante nella sessione estiva di trattative. Tanto che il ceo Comolli e il dt Ottolini hanno già diversi obiettivi nel mirino. La pista più calda porta al centrale argentino Marco Senesi, che la Juve intende prenotare e bloccare subito, onde evitare di partecipare nelle prossime settimane ad aste al rialzo.