Il nuovo Lobotka, le basi per Kessie-Senesi, Mingueza e l'idea da Roma: Ottolini per il futuro Juve

La Signora pensa già all’estate per rifarsi il look ed essere ancora più bella e competitiva. Per questo la dirigenza bianconera non sta affondando in questo gennaio per acquisti a titolo definitivo. Il motivo è semplice e si lega alla volontà della Juventus di rinforzarsi in maniera importante nella sessione estiva di trattative. Tanto che il ceo Comolli e il dt Ottolini hanno già diversi obiettivi nel mirino. La pista più calda porta al centrale argentino Marco Senesi, che la Juve intende prenotare e bloccare subito, onde evitare di partecipare nelle prossime settimane ad aste al rialzo.
Senesi, la concorrenza
Sul difensore classe 1997 in scadenza a giugno col Bournemouth ci sono infatti anche Atletico Madrid e Barcellona, ma la Signora si è portata avanti col lavoro, mettendo sul piatto un quadriennale da 3 milioni a stagione. La base giusta per arrivare a un accordo nei prossimi giorni. Avanti tutta. I colori della bandiera albiceleste potrebbero andare parecchio di moda dalle parti della Continassa dopo il Mondiale, visto che gli scout bianconeri per la mediana stanno studiando un altro elemento della nazionale allenata da Scaloni, ovvero quel Maximo Perrone che a Como si è imposto come uno dei migliori registi del campionato.
Perrone e Kessie: la situazione
Tanto da attirare pure le attenzioni del Napoli. Un elemento (ex Manchester City) che per caratteristiche manca all'attuale rosa juventina e ricorda un po’ Lobotka, valorizzato al massimo e fatto esplodere proprio da Spalletti, quando Lucio allenava la formazione partenopea, che non a caso ci pensa come possibile erede dello slovacco allettato dalle sirene arabe. A proposito del campionato saudita: potrebbe lasciarlo a fine stagione Frank Kessie per tornare in Europa. La Juve ci prova e ha già prospettato un triennale da 5 milioni all'ex mediano del Milan, che ha sul tavolo pure la proposta biennale dell'Al Ahli per rinnovare. Valutazioni in corso.
Joao Mario-Mingueza: che succede
Per quanto riguarda il ruolo di terzino destro al momento si va verso la permanenza alla Continassa di Joao Mario. Una mossa che però non esclude l'arrivo di un nuovo specialista di fascia in estate. Fari puntati sullo spagnolo Oscar Mingueza, in scadenza a giugno col Celta Vigo e visionato dal vivo qualche settimana fa da Ottolini in occasione della gara col Siviglia.
Celik idea e Douglas Luiz: decide la Juve
I bianconeri tengono d'occhio pure un altro parametro zero come il turco Zeki Celik, in scadenza a giugno con la Roma. Infine, occhio alla situazione di Douglas Luiz, che può lasciare il Nottingham Forest in questa sessione di mercato e di nuovo in prestito: l'ha richiamato l'Aston Villa, dove si è trovato benissimo, e dove tornerebbe volentieri. Si può fare. E si procede, soprattutto dopo i contatti di ieri, che hanno avuto la spinta motrice soprattutto del calciatore. Alla Juve, naturalmente, l'ultimo ok.
