Senesi, colpo per l'estate: il Barça alza il telefono ma lui vuole la Juve. Comolli gioca in aticipo

La Signora vuole giocare d’anticipo sul mercato dei parametri zero. La Juventus , infatti, ha aperto i dialoghi per Marcos Senesi , che ha già annunciato alla dirigenza del Bournemouth l’intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno. Il centrale della Nazionale argentina, infatti, sogna il grande salto in una big europea. A dicembre in tal senso era arrivata all’entourage del classe 1997 una chiamata dal Manchester United , che però sembra ora affaccendato in altre situazioni tra cambio di allenatore e rivoluzioni vari. Una fase di stallo che può permettere alle altre pretendenti di accelerare e tagliare fuori dai giochi i Red Devils.

Senesi, la mossa Barcellona e la strategia Juve

Ecco perché da Barcellona hanno già alzato il telefono e contattato l’agenzia Roof che cura gli interessi del centrale cresciuto nel San Lorenzo. Primi dialoghi esplorativi che però non preoccupano la Juve. Il campionato italiano, infatti, resta l’università per eccellenza per chi di mestiere gioca in difesa. Marcos lo sa bene e per questo ha sempre manifestato il proprio interesse a giocare in Serie A. Tanto che nei prossimi giorni, probabilmente già la settimana che si aprirà con Juventus-Cremonese, dovrebbe andare in scena un summit tra le parti per capire costi e fattibilità dell’operazione. L’acquisto a parametro zero di Senesi per puntellare la retroguardia stuzzica dalle parti della Continassa, che vogliono approfondire la questione e portarsi avanti, onde evitare di partecipare in primavera ad aste internazionali al rialzo.