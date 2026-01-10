Juve-Cremonese, la probabile formazione di Spalletti: chi rientra e chi finisce in panchina

Di corsa. E col sorriso. La Juve si è ritrovata come squadra a Reggio Emilia e adesso prova a sfruttare nuovamente la scia giusta, quella che può portare ad altri punti, nuove situazioni, differenti soluzioni. Con la Cremonese non c’è altra strada se non quella della vittoria e dei tre punti: sarebbero determinanti non solo per blindare il quarto posto - mantenendosi lì, con Como e Roma, in attesa dei rispettivi risultati - ma anche per provare a portarsi più in là con le ambizioni. Tutto dipende però dai bianconeri, da quello che saranno in grado di fare da qui alle prossime partite. E molto dipende poi da Spalletti, la cui cura è stata decisiva per rivitalizzare la Juventus e cambiare drasticamente l’aria attorno alla Continassa, dove ieri è iniziata la marcia in direzione campionato. E con un elemento in più: Lloyd Kelly ha partecipato parzialmente alla seduta con i compagni, ancora a parte invece ha lavorato Francisco Conceiçao.