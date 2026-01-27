"Napoli su Alisson Santos": gol contro De Zerbi e sfida alla Juve, chi è il talento che vuole Conte

Guardare avanti: questo il diktat in casa Napoli dopo il pesante tonfo all'Allianz Stadium contro la Juventus . E in casa azzurra lo si fa, in attesa della decisiva sfida Champions di domani col Chelsea , guardando al calciomercato. Dopo le uscite di Noa Lang (direzione Galatasaray) e di Lorenzo Lucca (andato al Nottingham Forest), e l'arrivo di Giovane dal verona (che ha già debuttato a Torino) ora i partenopei sarebbero pronti a mettere a segno un colpo in entrata: si tratta di Alisson Santos .

"Napoli sul talento dello Sporting Lisbona"

Ala classe 2002 in forza allo Sporting, secondo A Bola Alisson Santos sarebbe finito nel mirino del Napoli, così da dare un'alternativa in più ad Antonio Conte nel reparto avanzato dopo le cessioni di Lang e Lucca. Quest'anno il brasiliano ha collezionato 29 presenze e 2 reti (entrambe siglato in Champions). Ma gli arrivi di Luis Guilherme e Faye, oltre al recupero di Pedro Goncalves, potrebbero precudergli la possibilità di giocare con costanza.

Arrivato allo Sporting dal Vitoria la scorsa estate per 2.1 milioni di euro, il Napoli avrebbe chiesto il brasiliano in prestito: per il quotidiano portoghese i biancoverdi non vorrebbero privarsi del 23enne, anche se la difficoltà che potrebbe presentarsi nel ritagliargli il giusto spazio potrebbe incidere nella decisione finale.

Alla scoperta di Alisson Santos

Nato a Itapetinga nel 2002, muove i primi passi nel Vitoria: all'inizio nel settore giovanile, poi in prima squadra. Il club, al fine di dargli maggior spazio e possibilità di crescita, decide di girarlo in prestito al Natico, al Figueirense e infine all'Uniao Leiria. Tutte esperienze che fanno maturare calcisticamente Alisson Santos, che non avrà praticamente tempo di tornare a giocare col Vitoria: nel giugno del 2025 arriva l'acquisizione da parte dello Sporting Lisbona.

Alto 177 cm, fa della velocità e della capacità di dribbling le sue armi migliori. Per lui due reti in questa stagione, entrambe in Champions: la prima nel 4-1 all'esordio europeo contro il Kairat (quella del momentaneo 3-0), l'altra nel 2-1 contro il Marsiglia di De Zerbi (ha siglato il gol vittoria a ridosso del 90', vincendo anche il premio di Player of the Match). Curiosità: ha giocato anche 8' nella sfida Champions contro la Juve a Torino, terminata 1-1.