Juve-Sporting Lisbona, diretta Champions: formazioni e risultato in tempo reale. La prima di Spalletti all'Allianz

Esordio europeo per Luciano Spalletti da allenatore della Juve: di fronte i campioni di Portogallo dello Sporting Lisbona. Prima di Champions League e prima all'Allianz Stadium sulla panchina bianconera per il tecnico di Certaldo, che proverà a guidare i suoi ragazzi alla vittoria. Un successo che ancora manca nella competizione dopo i 2 pareggi e il ko delle prime 3 giornate. Se Rui Borges alla vigilia ha caricato i suoi, sottolineando come faranno di tutto per centrare la prima vittoria del club biancoverde in Italia, dal punto di vista motivazionale Spalletti non è stato da meno. "Fino alla fine... e oltre" il messaggio: un diktat da far partire proprio questa sera, nella "lounge" del calcio, come il neo allenatore bianconero ha definito la Champions.