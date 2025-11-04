Juve-Sporting Lisbona, diretta Champions: formazioni e risultato in tempo reale. La prima di Spalletti all'Allianz

Esordio europeo per Luciano Spalletti da allenatore della Juve: di fronte i campioni di Portogallo dello Sporting Lisbona. Prima di Champions League e prima all'Allianz Stadium sulla panchina bianconera per il tecnico di Certaldo, che proverà a guidare i suoi ragazzi alla vittoria. Un successo che ancora manca nella competizione dopo i 2 pareggi e il ko delle prime 3 giornate. Se Rui Borges alla vigilia ha caricato i suoi, sottolineando come faranno di tutto per centrare la prima vittoria del club biancoverde in Italia, dal punto di vista motivazionale Spalletti non è stato da meno. "Fino alla fine... e oltre" il messaggio: un diktat da far partire proprio questa sera, nella "lounge" del calcio, come il neo allenatore bianconero ha definito la Champions.
19:20
La richiesta Juve a Spalletti
Un obiettivo: il raggiungimento degli ottavi di finale. Questa la richiesta da parte del club bianconero a Luciano Spalletti, una richiesta che prima ancora aveva fatto ad Igor Tudor. Consapevoli che l'inizio fosse in salita, ma con un percorso che sarebbe poi andato via via semplificandosi. Eppure di partite scontate, fino alla fine del girone, non ce ne saranno.
19:15
Spalletti, l'esordio Juve che non hai visto
Stasera per il tecnico sarà la prima in Champions sulla panchina bianconera, nonché la prima all'Allianz Stadium da allenatore Juve. L'esordio assoluto c'è però già stato lo scorso sabato, allo Zini contro la Cremonese. Nel programma di Dazn, 'Bordocam', tantissimi retroscena su come Spalletti ha vissuto quella partita: dal dialogo con Perin alla preghiera finale con messaggio a... Vialli.
19:10
Antipasto Primavera: Juve rimontata nel finale
Nel pomeriggio è andata in scena la sfida di Youth League tra la Juve Primavera di Padoin e lo Sporting: il match sembrava in controllo dei bianconeri, visto il doppio vantaggio. Negli ultimissimi minuti di gara però l'incredibile rimonta da parte dei portoghesi (QUI IL RACCONTO)
19:05
Quale la formazione iniziale?
Spalletti per la sfida di stasera si appresa a schierare lo stesso assetto tattico visto contro la Cremonese, all'esordio sulla panchina Juve: Koopmeiners ancora braccetto sinistro nella difesa a 3, davanti invece si rivede Yildiz pronto a supportare, insieme a Conceicao, la punta centrale Vlahovic
19:00
Juve-Sporting, allarme Thuram
L'immediata vigilia della sfida contro lo Sporting Lisbona è stata disturbata dal fastidio al polpaccio avvertito da Khephren Thuram. Un problema fisico che dovrebbe così portare Luciano Spalletti a relegare il centrocampista francese alla panchina (QUI I DETTAGLI). Thuram aveva saltato la sfida con l'Udinese per un fastidio al polpaccio sinistro, tornando poi in campo contro la Cremonese e giocando la partita quasi per intero.