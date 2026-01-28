Parma: Nicolussi e Carboni. Genoa: sì, preso Amorim! La Roma non molla Moller-Wolfe e valuta Carrasco

Il colpo del giorno lo piazza il Genoa che si assicura il promettente centrocampista Amorim dall’Alverca per 7 milioni più 2 di bonus: il calciatore lusitano è atteso oggi in città per legarsi al Grifone fino al 2030. I rossoblù nel frattempo hanno bruciato la concorrenza di Juve e Cagliari per uno dei miglior giovani talenti della Serie D: preso il fantasista Kevin Meola dall’Ancona per 75 mila euro più il 7% sulla futura vendita. Stamattina il classe 2007 firmerà il contratto fino al 2028; mentre per il terzino Norton-Cuffy si registrano diversi interessamenti dalla Premier League: in particolare il laterale destro classe 2004 piace a Everton, West Ham e Nottingham Forest, anche se per strapparlo ai liguri serviranno almeno 18-20 milioni. Scatenato il Parma che chiude un doppio colpo in entrata: fatta per gli arrivi del terzino sinistro Franco Carboni (dall’ Inter in prestito con diritto di riscatto di riscatto che può diventare obbligo allo scattare di determinate condizioni) e il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia (rientrato dalla Fiorentina alla Venezia, che lo gira ai ducali in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza). E non finisce qui: per l’attacco gli emiliani restano vigili su Luvumbo (Cagliari) e Washington (Chelsea).

Kean in cima alla lista di Inzaghi

A proposito di attaccanti: Simone Inzaghi ha rimesso Moise Kean in cima alla lista dei desideri per il suo Al Hilal. Motivo per cui dall’Arabia è in arrivo una grande offerta per provare a strappare alla Fiorentina il bomber della Nazionale. Intanto la Viola tratta Magassa (West Ham) per la mediana e può cedere il trequartista Fazzini al Bologna in prestito con diritto di riscatto. Ieri è arrivata la firma di Daniel Maldini (Atalanta) con la Lazio, che ha messo nel mirino il terzino Arnau Martinez (Girona) e ci prova per il talento polacco Przyborek (classe 2007) del Pogon, in patria considerato dai media locali un misto tra Zielinski e Kvaratskhelia. Paragoni illustri che hanno acceso la curiosità dei tifosi biancocelesti. Intanto l’Al Sadd non ha mollato la presa per Romagnoli, anche se Lotito continua a fare muro; mentre è stata ufficializzata la cessione del portiere Mandas al Bournemouth in prestito oneroso (3 milioni) con obbligo di riscatto (17 milioni) al raggiungimento di determinate condizioni.

Roma su Moller-Wolfe

Da una sponda all’altra del Tevere, dove la Roma insiste per Moller-Wolfe (Wolverhampton) per rimpiazzare Tsimikas. I giallorossi valutano Carrasco (Al Shabab) come esterno d’attacco, visto che il belga spinge per lasciare l’Arabia per rientrare in Europa e provare a riconquistare la nazionale belga in vista del Mondiale. Ufficiale Albarracín (Boston River) al Cagliari che ha bloccato per l’estate il giovane Gallea (Lumezzane). Skovgaard (Aalborg) ha firmato col Lecce, che è in chiusura per Zanon (Carrarese). Il Pisa prende l’attaccante Stojilkovic dal Cracovia per 3 milioni (contratto fino al 2029). Restando in tema di punte: Nzola (Fiorentina) verso il Sassuolo, che duella col Verona per il terzino Garcia (Marsiglia). Infine Djuric (Parma) passa alla Cremonese.