Kolo Muani-Juve, l'allenatore del Tottenham Frank esce allo scoperto: la risposta svela tutto

Gli arrivi in estate di David e Openda non hanno risolto i problemi in attacco della Juve e per questo i bianconeri in questa sessione di mercato invernale si sono messi alla ricerca di un'altra punta ( ma nel frattempo è arrivato Boga ). Dopo le trattative per Mateta ed En-Nesyri, la Vecchia Signora sta provando a riportare a Torino Randal Kolo Muani . Il francese in quei sei mesi in prestito la passata stagione ha lasciato il segno nel cuore dei tifosi grazie a 10 gol in 22 presenze . La trattativa per il suo acquisto, però, è tutt'altro che semplice e coinvolge sia il PSG , proprietario del cartellino, che il Tottenham , dove il giocatore è attualmente in prestito.

Juve-Kolo Muani, il problema è il Tottenham: l'annuncio di Frank

Nei giorni scorsi la Juve ha intavolato una trattativa con il PSG per il prestito oneroso di Kolo Muani fino al termine della stagione, in un'operazione simile a quella che ha portato il francese in Serie A la scorsa stagione. Il problema più grande riguarda però il Tottenham e in particolare il suo allenatore, Thomas Frank. Il tecnico degli Spurs, infatti, non ha mai aperto alla cessione del giocatore che, nonostante i tanti alti e bassi, è ritenuto importante all'interno della rosa. Per questo è stato schierato titolare contro l'Eintracht Francoforte in Champions League, contro cui ha segnato, e lo sarà di nuovo anche contro il Manchester City. In conferenza stampa, infatti, Frank ha spiegato: "Kolo Muani ha fatto molto bene, è sceso in campo e ci ha fatto vincere la partita. Sta ancora crescendo ma è pronto per giocare. Se lo voglio tenere? Sì, prossima domanda".