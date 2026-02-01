Kolo Muani-Juve, l'allenatore del Tottenham Frank esce allo scoperto: la risposta svela tutto

Gli arrivi in estate di David e Openda non hanno risolto i problemi in attacco della Juve e per questo i bianconeri in questa sessione di mercato invernale si sono messi alla ricerca di un'altra punta (ma nel frattempo è arrivato Boga). Dopo le trattative per Mateta ed En-Nesyri, la Vecchia Signora sta provando a riportare a Torino Randal Kolo Muani. Il francese in quei sei mesi in prestito la passata stagione ha lasciato il segno nel cuore dei tifosi grazie a 10 gol in 22 presenze. La trattativa per il suo acquisto, però, è tutt'altro che semplice e coinvolge sia il PSG, proprietario del cartellino, che il Tottenham, dove il giocatore è attualmente in prestito.
Juve-Kolo Muani, il problema è il Tottenham: l'annuncio di Frank
Nei giorni scorsi la Juve ha intavolato una trattativa con il PSG per il prestito oneroso di Kolo Muani fino al termine della stagione, in un'operazione simile a quella che ha portato il francese in Serie A la scorsa stagione. Il problema più grande riguarda però il Tottenham e in particolare il suo allenatore, Thomas Frank. Il tecnico degli Spurs, infatti, non ha mai aperto alla cessione del giocatore che, nonostante i tanti alti e bassi, è ritenuto importante all'interno della rosa. Per questo è stato schierato titolare contro l'Eintracht Francoforte in Champions League, contro cui ha segnato, e lo sarà di nuovo anche contro il Manchester City. In conferenza stampa, infatti, Frank ha spiegato: "Kolo Muani ha fatto molto bene, è sceso in campo e ci ha fatto vincere la partita. Sta ancora crescendo ma è pronto per giocare. Se lo voglio tenere? Sì, prossima domanda".
Resta uno spiraglio per i bianconeri
La posizione dell'allenatore del Tottenham è quindi molto chiara: Kolo Muani è importante e non può essere venduto. A poche ore dal termine del calciomercato, il rischio sarebbe infatti cederlo senza riuscire a prendere un sostituto, in un reparto che al momento non è molto lungo. La Juve non ha più speranze? Dipende. Anche se difficile, c'è la possibilità che il club decida comunque di privarsi dell'attaccante, andando contro la volontà del proprio allenatore. Un'opzione difficile ma non impossibile. Nel frattempo la dirigenza bianconera si guarda attorno, alla ricerca di un altro nome che possa rinforzare l'attacco a disposizione di Luciano Spalletti.
Gli arrivi in estate di David e Openda non hanno risolto i problemi in attacco della Juve e per questo i bianconeri in questa sessione di mercato invernale si sono messi alla ricerca di un'altra punta (ma nel frattempo è arrivato Boga). Dopo le trattative per Mateta ed En-Nesyri, la Vecchia Signora sta provando a riportare a Torino Randal Kolo Muani. Il francese in quei sei mesi in prestito la passata stagione ha lasciato il segno nel cuore dei tifosi grazie a 10 gol in 22 presenze. La trattativa per il suo acquisto, però, è tutt'altro che semplice e coinvolge sia il PSG, proprietario del cartellino, che il Tottenham, dove il giocatore è attualmente in prestito.
Juve-Kolo Muani, il problema è il Tottenham: l'annuncio di Frank
Nei giorni scorsi la Juve ha intavolato una trattativa con il PSG per il prestito oneroso di Kolo Muani fino al termine della stagione, in un'operazione simile a quella che ha portato il francese in Serie A la scorsa stagione. Il problema più grande riguarda però il Tottenham e in particolare il suo allenatore, Thomas Frank. Il tecnico degli Spurs, infatti, non ha mai aperto alla cessione del giocatore che, nonostante i tanti alti e bassi, è ritenuto importante all'interno della rosa. Per questo è stato schierato titolare contro l'Eintracht Francoforte in Champions League, contro cui ha segnato, e lo sarà di nuovo anche contro il Manchester City. In conferenza stampa, infatti, Frank ha spiegato: "Kolo Muani ha fatto molto bene, è sceso in campo e ci ha fatto vincere la partita. Sta ancora crescendo ma è pronto per giocare. Se lo voglio tenere? Sì, prossima domanda".