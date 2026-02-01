Boga colpo Juve a sorpresa: chi è l'ex Serie A, che ruolo avrà e la formula. È già a Torino

Nella notte la Juventus ha raggiunto un accordo verbale per ingaggiare Jeremie Boga, esterno sinistro in forza al Nizza. Si tratta di un prestito con una clausola di riscatto da 5 milioni di € che però non è obbligatoria. Boga è arrivato questa mattina a Torino per le visite mediche (ha già raggiunto il J-Medical) e per la firma del contratto. In Serie A, Boga ha già militato con la maglia del Sassuolo, mettendo in chiaro le sue qualità che sono dribbling, velocità e uno contro uno. Ha giocato anche nell'Atalanta di Gasperini, sfoderando buone prestazioni ma troppa discontinuità, non conquistando mai a pieno la fiducia dell'oggi tecnico giallorosso.
I numeri di Boga
Jeremie Boga è un esterno offensivo ivoriano, classe 1997, cresciuto nel settore giovanile del Chelsea. Può essere impiegato sia come ala sinistra che come trequartista, perfetto per diventare il vice Yildiz. Nella stagione con il Nizza, Boga ha collezionato 20 presenze totali tra Ligue 1 e coppe europee, mettendo a segno 2 gol e 2 assist. In Ligue 1 ha giocato 14 partite, mentre in Europa League è sceso in campo quattro volte. Spalletti vorrà rilanciarlo in Serie A dove è stato protagonista con il Sassuolo (98 presenze e 18 gol): in Nazionale vanta 25 presenze e 2 sole reti messe a segno.
Un vice Yildiz per Spalletti
Si tratta del primo rinforzo in questa sessione di mercato per Luciano Spalletti, che farà rifiatare Yildiz soprattutto negli impegni pre e post Champions (la Juventus affronterà il Galatasaray nei playoff). I precedenti contro i bianconeri non sorridono all'ivoriano che tra Sassuolo e Atalanta ha affrontato ben 8 volte la Juventus collezionando 4 sconfitte e 4 pareggi. Uno il gol contro la Juventus messo a segno nel pari per 2-2 del 1 dicembre 2019 mentre, nel 3-3 di Juventus-Atalanta del 22 gennaio 2023, fornì due assist a Lookman. Nel 2020 rilasciò anche un'intervista dove menzionò i suoi ricordi più belli con la maglia del Sassuolo: "Sono due. Il primo è quando sono rientrato dall'infortunio: ho giocato la mia prima partita ed ero veramente molto felice di tornare in campo. Poi il gol contro la Juventus, realizzato a una leggenda come Buffon, un portiere iconico".
Nella notte la Juventus ha raggiunto un accordo verbale per ingaggiare Jeremie Boga, esterno sinistro in forza al Nizza. Si tratta di un prestito con una clausola di riscatto da 5 milioni di € che però non è obbligatoria. Boga è arrivato questa mattina a Torino per le visite mediche (ha già raggiunto il J-Medical) e per la firma del contratto. In Serie A, Boga ha già militato con la maglia del Sassuolo, mettendo in chiaro le sue qualità che sono dribbling, velocità e uno contro uno. Ha giocato anche nell'Atalanta di Gasperini, sfoderando buone prestazioni ma troppa discontinuità, non conquistando mai a pieno la fiducia dell'oggi tecnico giallorosso.
I numeri di Boga
Jeremie Boga è un esterno offensivo ivoriano, classe 1997, cresciuto nel settore giovanile del Chelsea. Può essere impiegato sia come ala sinistra che come trequartista, perfetto per diventare il vice Yildiz. Nella stagione con il Nizza, Boga ha collezionato 20 presenze totali tra Ligue 1 e coppe europee, mettendo a segno 2 gol e 2 assist. In Ligue 1 ha giocato 14 partite, mentre in Europa League è sceso in campo quattro volte. Spalletti vorrà rilanciarlo in Serie A dove è stato protagonista con il Sassuolo (98 presenze e 18 gol): in Nazionale vanta 25 presenze e 2 sole reti messe a segno.