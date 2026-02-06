"Tonali alla Juve? Vedremo, per adesso...Frattesi felice, Maldini è forte. Lo sanno tutti"

Sessione invernale di mercato da ricordare per l’agente Giuseppe Riso, che con la sua GR Sports ha fatto la parte del leone nella finestra di trattative appena conclusasi.
È stato protagonista di numerosi affari: quali sono stati le operazioni più difficili da chiudere? "Giovane al Napoli e Venturino alla Roma sono stati i colpi più complicati da portare a termine, ma alla fine ce l’abbiamo fatta (sorride, ndr)".
Il brasiliano faceva gola a tanti top club: dall’Inter alla Juve passando per Lazio e Roma, ma alla fine se l’è aggiudicato il Napoli… "Manna si è mosso prima degli altri e già dopo le prime giornate di campionato me l’aveva chiesto. I dirigenti del Napoli sono più veloci. Giovane trova un grandissimo allenatore come Conte, che lo farà crescere in una piazza pazzesca, l’ideale per esplodere".
Futuro Frattesi, parla l'agente
Le ultime ore sono state animate dal caso Frattesi, con la Lazio arrivata ad offrire 28 milioni più 2 di bonus per strapparlo all’Inter. Come è andata? "La Lazio ci ha provato seriamente, ma per Frattesi si erano fatti avanti anche altre squadre dall’estero come il Nottingham Forest. Credo sia normale che Davide volesse giocare di più, un sentimento comune a tutti i giocatori importanti. L’Inter, però, non ha mai aperto a una cessione di Frattesi e devo dire che Davide è felice di essere rimasto: ora sta meglio e finalmente è al 100%, sono sicuro che avrà più spazio e farà bene. C’è un legame speciale tra Frattesi e l’Inter: diciamo che fanno fatica a fare a meno l’uno dell’altra".
A proposito di centrocampisti: la Roma vuole blindare Cristante fino al 2029. Ci siamo per il suo prolungamento e quello di Mancini coi giallorossi? "Siamo molto vicini al rinnovo di entrambi. Mancano solo le firme: ci siamo quasi. Con Gasp poi sei obbligato a sognare in grande, il mister ti trascina e fa alzare l’asticella. Ormai Bryan e Mancio stanno a Roma da tanti anni e sono diventati due colonne della squadra, che vogliono aiutare a conquistare traguardi importanti".
Cosa è successo invece con Camarda? A metà gennaio sembrava a un passo dal ritorno in rossonero… "Tutto vero: Camarda stava tornando al Milan. Poi ha avuto il problema alla spalla e si è dovuto operare. Magari a Lecce avrà più spazio e potrà dar loro una mano nel finale di stagione".
Tonali e il legame con il Newcastle
Tra i suoi assistiti destinati a infiammare il mercato estivo c’è Sandro Tonali, che piace parecchio all’Arsenal. Cosa dobbiamo aspettarci? "Il Newcastle fa fatica a privarsi di Sandro e lui vuole portare il club in Champions. Questi discorsi di mercato si faranno più avanti. Vedremo come finirà la stagione e poi valuteremo il da farsi".
Per Tonali si parla pure di un ritorno in Italia alla Juve. Può essere questa la soluzione ideale? "Non c’è una preferenza al momento. È ancora presto. Quello che diciamo oggi non vale domani: adesso il Newcastle non poteva privarsene e non era il caso di spostarsi, anche perché Sandro è molto legato al club. In estate valuteremo e decideremo cosa fare".
Restando in Premier: ha confezionato l’approdo di Lucca al Nottingham Forest. Può essere la piazza giusta per vederlo rinascere? "Una bella operazione. Lorenzo è andato in Premier League, che è l’NBA del calcio. Per lui è l’occasione giusta per crescere. Lo dico ora dopo le difficoltà che ha avuto nei primi mesi al Napoli: Lucca è un giocatore forte e farà bene in Inghilterra".
Riso sul calciomercato invernale: da Maldini a Brescianini e Baldanzi
Tra coloro che puntano a rilanciarsi c’è anche Maldini, che ha scelto la Lazio per sbocciare definitivamente. Sarà la volta buona? "Ritengo la Lazio la piazza giusta per Daniel. Lui è forte e lo sanno tutti: lo dimostrerà, ne sono sicuro. Arriva da un tipo di calcio diverso con Palladino, ma si adatterà a quello di Sarri che potrà valorizzarlo nel migliore dei modi".
Da Bergamo ha fatto i bagagli pure Brescianini: destinazione Firenze. "Non è stato semplice spostarlo; perché l'Atalanta non voleva privarsene. Marco fa parte di quella categoria di giocatori solidi e che sanno fare tutto. Sarà un valore aggiunto per la Fiorentina nel girone di ritorno".
La Viola voleva anche Baldanzi: come mai alla fine l’ha portato al Genoa? "È stato decisivo l’effetto De Rossi. La presenza di Daniele in panchina è stata decisiva: il mister l’ha chiamato e convinto a scegliere il Genoa. Gasp non voleva fare a meno di Tommaso, che però aveva bisogno di giocare di più. Così la soluzione rossoblù ci è sembrata quella ideale".
Lei gestisce pure parecchi ragazzi giovanissimi e in rampa di lancio: da chi si aspetta grandi cose? "Alla Juve c’è Pipitò, un ragazzo del 2010 davvero forte. Sono però curioso di vedere Venturino alla Roma: Lorenzo vanta qualità importanti e con un allenatore come Gasperini può tirarle fuori pienamente".
Infine ci svela un retroscena legato a un colpo salto last minute? "Zappa al Napoli: gli azzurri lo volevano, ma stiamo parlando del capitano della squadra con più di 200 presenze nel Cagliari. Ergo, non poteva andare via in prestito secco e così non se ne è fatto nulla".
