"Tonali alla Juve? Vedremo, per adesso...Frattesi felice, Maldini è forte. Lo sanno tutti"

È stato protagonista di numerosi affari: quali sono stati le operazioni più difficili da chiudere? "Giovane al Napoli e Venturino alla Roma sono stati i colpi più complicati da portare a termine, ma alla fine ce l’abbiamo fatta (sorride, ndr)".

Il brasiliano faceva gola a tanti top club: dall’Inter alla Juve passando per Lazio e Roma, ma alla fine se l’è aggiudicato il Napoli… "Manna si è mosso prima degli altri e già dopo le prime giornate di campionato me l’aveva chiesto. I dirigenti del Napoli sono più veloci. Giovane trova un grandissimo allenatore come Conte, che lo farà crescere in una piazza pazzesca, l’ideale per esplodere".

Futuro Frattesi, parla l'agente

Le ultime ore sono state animate dal caso Frattesi, con la Lazio arrivata ad offrire 28 milioni più 2 di bonus per strapparlo all’Inter. Come è andata? "La Lazio ci ha provato seriamente, ma per Frattesi si erano fatti avanti anche altre squadre dall’estero come il Nottingham Forest. Credo sia normale che Davide volesse giocare di più, un sentimento comune a tutti i giocatori importanti. L’Inter, però, non ha mai aperto a una cessione di Frattesi e devo dire che Davide è felice di essere rimasto: ora sta meglio e finalmente è al 100%, sono sicuro che avrà più spazio e farà bene. C’è un legame speciale tra Frattesi e l’Inter: diciamo che fanno fatica a fare a meno l’uno dell’altra".

A proposito di centrocampisti: la Roma vuole blindare Cristante fino al 2029. Ci siamo per il suo prolungamento e quello di Mancini coi giallorossi? "Siamo molto vicini al rinnovo di entrambi. Mancano solo le firme: ci siamo quasi. Con Gasp poi sei obbligato a sognare in grande, il mister ti trascina e fa alzare l’asticella. Ormai Bryan e Mancio stanno a Roma da tanti anni e sono diventati due colonne della squadra, che vogliono aiutare a conquistare traguardi importanti".

Cosa è successo invece con Camarda? A metà gennaio sembrava a un passo dal ritorno in rossonero… "Tutto vero: Camarda stava tornando al Milan. Poi ha avuto il problema alla spalla e si è dovuto operare. Magari a Lecce avrà più spazio e potrà dar loro una mano nel finale di stagione".