Rudiger, la Juve c'è! Papà Spalletti, assist dell'agente e la formula: come si può fare il colpaccio

Il Real e Haaland annullato

A Londra conquista Champions League, Mondiale per Club, Europa League, Coppa d’Inghilterra e Supercoppa Europea prima di approdare al Real Madrid, dove arricchisce ulteriormente il proprio palmares con un’altra Champions, 2 Supercoppe Europee, un Mondiale per Club, una Coppa Intercontinentale, 1 Liga, 1 Supercoppa di Spagna e 1 Copa del Rey. E il bello viene adesso. L’emergenza infortuni l’ha riportato tra i titolari e il Madrid, con Antonio al centro della difesa, ha sbattuto fuori dalla Champions il Manchester City. Un doppio successo griffato anche dalle prestazioni strepitose del centrale berlinese, che nella gara d’andata degli ottavi ha completamente annullato lo spauracchio Haaland. Tradotto: a 33 anni appena compiuti (lo scorso 3 marzo) Rudiger appare ancora integro e performante. Per questo qualcuno ora in casa Real si domanda, dopo averlo snobbato negli ultimi mesi, se non sia il caso di rinnovargli il contratto. Vedremo.