Spalletti show sul mercato Juve: "Voi lo fareste? Mi sento un idiota. Infortuni? Io bugiardo!"

"Sono stato un bugiardo". Poi elogia i tifosi

"Giocatori acciaccati? Ho sbagliato termine prima, uno è a disposizione, l'altro ha un dolorino. Sono stato un bugiardo. Se la Champions può essere determinante per il futuro? Cambia la prospettiva di un calciatore, tante cose. Ed è bello subire questa pressione qui, è un privilegio che appartiene solo a chi ha una storia da poter vivere. Per noi deve essere bello vivere questo momento. Poi sicuramente ci sono dei rischi, ma a definire una squadra è il modo di affrontare questo rischio. A parte il risultato e l'obiettivo, come riferimento abbiamo tutte quelle persone che compongono il contesto e l'atmosfera, tutti i nostri tifosi. Oltre la crudezza nel dire ho vinto oppure ho perso, oppure 2,58 punti a partita, noi dobbiamo rendere conto che siamo disposti a tutto per permettere ai nostri tifosi di rivenire a Bodo/Glimt dove abbiamo vinto una partita difficile che per tutti era scontata, ma poi si è visto che non era così. Dobbiamo permettere ai tifosi di tifare e di avere l'emozione di essere sugli spalti. A Udine si parlava il caro prezzi e invece stavano tutti lì. Noi dobbiamo essere disposti a tutto e fare di tutto per dare gioia ai tifosi, che viene prima rispetto ai soldi che si vanno a guadagnare".