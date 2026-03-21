"Non mi ci metto, è tra Rudiger e il Real Madrid. Io farei una statua...": Arbeloa sicuro

Madrid si prepara per il derby, al Santiago Bernabeu Real e Atletico si sfidano con obiettivi diversi: i blancos per il titolo, i colchoneros per un posto in Champions. Alla vigilia del match, il tecnico del Real, Alvaro Arbeloa ha parlato della stracittadina ma toccando tanti altri temi, dalle convocazioni delle Nazionali fino al mercato, precisamente del contratto di Rudiger, finito nel mirino della Juventus per piazzare il colpo a parametro zero che tanto gradirebbe Luciano Spalletti, già allenatore di Rudiger alla Roma e con il quale ha conservato un rapporto speciale.
Derby e Nazionali
Sulla sfida con Simeone: "Non vediamo l'ora di vedere un Bernabéu gremito perché giochiamo contro una squadra fantastica, e la affrontiamo con il massimo entusiasmo. Un privilegio affrontarlo, ti spinge sempre a dare il massimo". Come stanno i blancos, Courtois e Mbappé su tutti: "Ogni volta che un giocatore scende in campo, c'è un rischio. Il miglior portiere della storia si è infortunato e ora abbiamo un altro portiere fantastico che dimostrerà quanto vale. Non abbiamo ancora stabilito una data per il suo recupero. Mbappé ve l'avevo detto che il giorno del suo ritorno sarebbe stato perché era al 100%. Lo ha dimostrato a Manchester. Ho piena fiducia in lui. Il ritorno di Bellingham è un'ottima notizia, così come la prestazione di Thiago. È un bel dilemma poter scegliere tra grandi giocatori, e per di più, possono giocare insieme." Sulle convocazioni delle Nazionali: "Non mi soffermo troppo su cose che non posso controllare. Non posso fingere che Bellingham o Mbappé non vengano convocati in nazionale. Capisco i loro allenatori. Mbappé giocherà sicuramente domani. Non vedo alcun problema nel fatto che vada con la sua nazionale. Se vengono convocati, sono molto bravi. Lo stesso vale per Bellingham".
Capitolo Rudiger
Sul mercato l'attenzione è rivolta alla scadenza del contratto di Rudiger, la Juventus pensa di regalare un difensore di esperienza a Spalletti in vista della prossima stagione e il tedesco sarebbe la priorità sull'agenda bianconera con la possibilità di ingaggiarlo a costo zero. Arbeloa risponde diretto: "Non mi piace immischiarmi in queste questioni; è una questione tra il club e il giocatore. Personalmente, erigerei una statua di Rüdiger e la metterei in giardino. È stato a disposizione dello staff tecnico fin dal primo giorno. Mi ha detto che sarebbe stato pronto per la parte più difficile a marzo. Le cure a Londra hanno funzionato, ed è un modello a cui i giovani giocatori dovrebbero ispirarsi. Siamo fortunati ad avere Antonio Rüdiger".
Madrid si prepara per il derby, al Santiago Bernabeu Real e Atletico si sfidano con obiettivi diversi: i blancos per il titolo, i colchoneros per un posto in Champions. Alla vigilia del match, il tecnico del Real, Alvaro Arbeloa ha parlato della stracittadina ma toccando tanti altri temi, dalle convocazioni delle Nazionali fino al mercato, precisamente del contratto di Rudiger, finito nel mirino della Juventus per piazzare il colpo a parametro zero che tanto gradirebbe Luciano Spalletti, già allenatore di Rudiger alla Roma e con il quale ha conservato un rapporto speciale.
Derby e Nazionali
Sulla sfida con Simeone: "Non vediamo l'ora di vedere un Bernabéu gremito perché giochiamo contro una squadra fantastica, e la affrontiamo con il massimo entusiasmo. Un privilegio affrontarlo, ti spinge sempre a dare il massimo". Come stanno i blancos, Courtois e Mbappé su tutti: "Ogni volta che un giocatore scende in campo, c'è un rischio. Il miglior portiere della storia si è infortunato e ora abbiamo un altro portiere fantastico che dimostrerà quanto vale. Non abbiamo ancora stabilito una data per il suo recupero. Mbappé ve l'avevo detto che il giorno del suo ritorno sarebbe stato perché era al 100%. Lo ha dimostrato a Manchester. Ho piena fiducia in lui. Il ritorno di Bellingham è un'ottima notizia, così come la prestazione di Thiago. È un bel dilemma poter scegliere tra grandi giocatori, e per di più, possono giocare insieme." Sulle convocazioni delle Nazionali: "Non mi soffermo troppo su cose che non posso controllare. Non posso fingere che Bellingham o Mbappé non vengano convocati in nazionale. Capisco i loro allenatori. Mbappé giocherà sicuramente domani. Non vedo alcun problema nel fatto che vada con la sua nazionale. Se vengono convocati, sono molto bravi. Lo stesso vale per Bellingham".