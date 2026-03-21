"Non mi ci metto, è tra Rudiger e il Real Madrid. Io farei una statua...": Arbeloa sicuro

Derby e Nazionali

Sulla sfida con Simeone: "Non vediamo l'ora di vedere un Bernabéu gremito perché giochiamo contro una squadra fantastica, e la affrontiamo con il massimo entusiasmo. Un privilegio affrontarlo, ti spinge sempre a dare il massimo". Come stanno i blancos, Courtois e Mbappé su tutti: "Ogni volta che un giocatore scende in campo, c'è un rischio. Il miglior portiere della storia si è infortunato e ora abbiamo un altro portiere fantastico che dimostrerà quanto vale. Non abbiamo ancora stabilito una data per il suo recupero. Mbappé ve l'avevo detto che il giorno del suo ritorno sarebbe stato perché era al 100%. Lo ha dimostrato a Manchester. Ho piena fiducia in lui. Il ritorno di Bellingham è un'ottima notizia, così come la prestazione di Thiago. È un bel dilemma poter scegliere tra grandi giocatori, e per di più, possono giocare insieme." Sulle convocazioni delle Nazionali: "Non mi soffermo troppo su cose che non posso controllare. Non posso fingere che Bellingham o Mbappé non vengano convocati in nazionale. Capisco i loro allenatori. Mbappé giocherà sicuramente domani. Non vedo alcun problema nel fatto che vada con la sua nazionale. Se vengono convocati, sono molto bravi. Lo stesso vale per Bellingham".