"Nico Gonzalez, un accordo cambia tutto! Juve-Atletico, cosa filtra sull'affare"

Nico Gonzalez, un futuro ancora tutto da scrivere. Il fantasista argentino la scorsa estate si è trasferito in prestito dalla Juve all'Atletico Madrid, con un obbligo di riscatto fissato a 32 milioni e condizionato dal numero di presenze da almeno 45 minuti (21 in totale da raggiungere). Il rendimento agli ordini di Diego Simeone è decisamente soddisfacente, ma dalla Spagna sono sicuri: i colchoneros hanno una strategia precisa per la prossima estate.