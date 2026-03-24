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"Nico Gonzalez, un accordo cambia tutto! Juve-Atletico, cosa filtra sull'affare"

Colchoneros, dalla Spagna sono sicuri: strategia chiara in vista dell'estate sul possibile riscatto dell'argentino dai bianconeri
3 min
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Nico Gonzalez, un futuro ancora tutto da scrivere. Il fantasista argentino la scorsa estate si è trasferito in prestito dalla Juve all'Atletico Madrid, con un obbligo di riscatto fissato a 32 milioni e condizionato dal numero di presenze da almeno 45 minuti (21 in totale da raggiungere). Il rendimento agli ordini di Diego Simeone è decisamente soddisfacente, ma dalla Spagna sono sicuri: i colchoneros hanno una strategia precisa per la prossima estate.

"Juve, Nico Gonzalez e l'idea dell'Atletico Madrid"

Come riportato da Pedro Fullana, giornalista di Cadena SER, l'Atletico avrebbe concordato con Simeone di non far raggiungere a Nico Gonzalez il numero di presenze prefissato per far scattare l'obbligo di acquisizione. All'argentino mancherebbero altre 7 apparizioni da almeno un tempo, che evidentemente non raggiungerà. Secondo il giornalista i colchoneros sarebbero comunque interessati ad arrivare all'esterno classe 1998, che compirà 28 anni il prossimo 6 aprile.

Infatti il club vorrebbe discutere con la Juventus al termine della stagione per arrivare ad un accordo ad una cifra inferiore rispetto a quella pattuita lo scorso anno. Da capire, a questo punto, quale sarà l'intenzione del club bianconero: se accettare un accordo al ribasso, rifiutare la proposta aspettando altri interessamenti o, chissà, magari decidere di tenere Nico Gonzalez in rosa a disposizione di Luciano Spalletti, col tecnico che è intrigato dall'argentino.

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