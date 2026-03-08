Occhio a Nico Gonzalez: doppietta con l'Atletico, qual è la situazione per il riscatto dalla Juve

L’ Atletico Madrid continua a raccogliere risultati positivi in Liga e centra la terza vittoria consecutiva battendo la Real Sociedad. Tra i protagonisti della serata spicca Nico Gonzalez , autore di una doppietta che ha deciso l’incontro. L’esterno offensivo argentino, arrivato a gennaio dalla Juventus , ha cambiato la partita entrando dalla panchina. Il suo ingresso ha dato nuova energia alla squadra di Simeone in un momento delicato del match. Prima ha riportato avanti i colchoneros, poi ha siglato il gol decisivo nel finale. Una prestazione che riaccende anche i riflettori sul suo futuro e sulla possibilità che il club madrileno lo acquisti a titolo definitivo.

L’operazione di mercato tra Juventus e Atletico Madrid

Il trasferimento di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid è stato definito durante l’ultima sessione invernale di mercato. L’argentino si è trasferito in Spagna con la formula del prestito oneroso, con i colchoneros che hanno versato circa un milione di euro per assicurarsi il giocatore fino al termine della stagione. L’accordo tra i due club ha una durata fissata fino al 30 giugno 2026. All’interno dell’intesa è stata inserita anche una clausola che permette all’Atletico di riscattare il cartellino del giocatore. La cifra stabilita per l’eventuale acquisto definitivo è di 32 milioni di euro. Si tratta quindi di un’operazione strutturata per permettere al club spagnolo di valutare il rendimento dell’esterno prima di un investimento importante. La Juventus, dal canto suo, osserva con attenzione l’evoluzione della situazione. Molto dipenderà dalle prestazioni del giocatore e dallo spazio che riuscirà a ritagliarsi nella squadra di Simeone nei prossimi mesi. Le condizioni dell’accordo, infatti, prevedono un possibile passaggio definitivo legato ad alcuni parametri sportivi ben precisi.

La situazione del possibile riscatto dell’Atletico Madrid

Il diritto di riscatto inserito nell’accordo può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il parametro principale riguarda il minutaggio stagionale del calciatore. Per far scattare automaticamente l’acquisto da parte dell’Atletico Madrid, Nico Gonzalez deve prendere parte ad almeno il 60% delle partite stagionali della squadra. Nel dettaglio, l’esterno deve collezionare almeno 21 presenze da almeno 45 minuti ciascuna. Al momento il giocatore è fermo a quota 13 presenze utili per raggiungere questo traguardo. Un numero influenzato anche da alcuni problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal campo per alcune settimane. Per arrivare alla soglia richiesta, dunque, dovrà scendere in campo almeno per 45 minuti in altre otto partite da qui alla fine della stagione. Sarà quindi fondamentale la gestione di Simeone nelle prossime settimane, complici le tante competizioni in cui è presente l'Atletico. Se l’argentino continuerà a incidere come nella gara contro la Real Sociedad, la strada verso il riscatto potrebbe diventare sempre più concreta e molto dipenderà anche dalla sua tenuta fisica.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE