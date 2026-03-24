Salah annuncia l'addio al Liverpool al termine della stagione: "Questa sarà sempre casa mia"

Mohamed Salah lascerà il Liverpool a fine stagione . Dell'addio del calciatore egiziano si parlava da molto tempo e ora lo ha annunciato sui social con un video: "Non avrei mai immaginato quanto profondamente questo club, questa città e questa gente sarebbero diventati parte della mia vita - racconta -. Sarò sempre uno di voi, questo club sarà sempre casa mia . Con tutti voi non camminerò mai solo".

La nota del Liverpool

"Salah ha espresso il desiderio di fare questo annuncio ai tifosi il prima possibile - si legge invece nel comunicato ufficiale sul sito del Liverpool - per fornire trasparenza sul suo futuro grazie al rispetto e alla gratitudine che prova nei loro confronti". Arrivato dalla Roma nell'estate 2017, il numero 11 si è affermato come uno dei più grandi giocatori della storia del club, col quale ha vinto due titoli di Premier League, la Champions League, la Coppa del Mondo per club FIFA, la Supercoppa Uefa, la FA Cup e due Coppe di Lega, oltre a un Community Shield. "Con 255 gol in 435 presenze fino ad oggi - sottolinea ancora la società - l'egiziano è terzo nella classifica dei migliori marcatori dei Reds, vincendo la Scarpa d'Oro della Premier in quattro occasioni. Con ancora molto da giocare per questa stagione, Salah è concentrato nel cercare di ottenere il miglior risultato possibile per il Liverpool e, quindi, il momento di celebrare appieno la sua eredità e i suoi successi seguirà più avanti nel corso dell'anno, quando darà l'addio ad Anfield".