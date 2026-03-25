“Bastoni, il Barça fa sul serio dopo il caso Kalulu: contatti in corso per strapparlo all’Inter”

Il presidente del Barcellona Laporta in fase di campagna elettorale l'ha detto chiaramente: "Se il ds Deco avrà bisogno di rinforzi, glieli porteremo". Nonostante i problemi economici, quindi, il club blaugrana si prepara a un altro mercato estivo fatto di grandi colpi e in questo senso, secondo quanto riportato da Sport, il primo nome in lista ha un nome e un cognome precisi: Alessandro Bastoni . Il difensore italiano è l'obiettivo numero uno e il Barça ha già in mente un piano per provare a prenderlo .

Bastoni al Barcellona, il piano di Deco e Flick

La scintilla è scoccata la passata stagione, nella semifinale vinta dall'Inter contro il Barcellona in Champions League. In quell'occasione l'allenatore Hansi Flick è rimasto estremamente colpito dalle qualità palla al piede del centrale nerazzurro, mettendolo subito nella lista degli obiettivi. Bastoni è un giocatore molto solido in fase difensiva ma ad aver impressionato ancora di più l'allenatore tedesco è stata la sua sicurezza in fase di impostazione. Il Barcellona difende molto alto e ha bisogno di centrali con queste caratteristiche, soprattutto mancini, profilo che manca da quando Inigo Martinez si è trasferito in Arabia Saudita.

Deco e Flick credono che abbia le caratteristiche per diventare il leader difensivo della squadra e per questo il ds già lo scorso novembre si è recato a Milano per parlare con gli agenti del giocatori. Si è trattato soltanto di un primo incontro, ma ha permesso al Barcellona di capire la disponibilità al trasferimento e già al tempo le sensazioni erano più che positive. Il giocatore non ha chiuso al Barça e anzi si è detto molto interessato, ma il costo di 80 milioni di euro imposto dall'Inter sembrava chiudere a ogni possibilità di trasferimento. Poi però è arrivata Juve-Inter, la partita che ha cambiato tutto e che ora fa sperare i blaugrana.