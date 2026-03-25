“Bastoni, il Barça fa sul serio dopo il caso Kalulu: contatti in corso per strapparlo all’Inter”

Il presidente del Barcellona Laporta in fase di campagna elettorale l'ha detto chiaramente: "Se il ds Deco avrà bisogno di rinforzi, glieli porteremo". Nonostante i problemi economici, quindi, il club blaugrana si prepara a un altro mercato estivo fatto di grandi colpi e in questo senso, secondo quanto riportato da Sport, il primo nome in lista ha un nome e un cognome precisi: Alessandro Bastoni. Il difensore italiano è l'obiettivo numero uno e il Barça ha già in mente un piano per provare a prenderlo.
Bastoni al Barcellona, il piano di Deco e Flick
La scintilla è scoccata la passata stagione, nella semifinale vinta dall'Inter contro il Barcellona in Champions League. In quell'occasione l'allenatore Hansi Flick è rimasto estremamente colpito dalle qualità palla al piede del centrale nerazzurro, mettendolo subito nella lista degli obiettivi. Bastoni è un giocatore molto solido in fase difensiva ma ad aver impressionato ancora di più l'allenatore tedesco è stata la sua sicurezza in fase di impostazione. Il Barcellona difende molto alto e ha bisogno di centrali con queste caratteristiche, soprattutto mancini, profilo che manca da quando Inigo Martinez si è trasferito in Arabia Saudita.
Deco e Flick credono che abbia le caratteristiche per diventare il leader difensivo della squadra e per questo il ds già lo scorso novembre si è recato a Milano per parlare con gli agenti del giocatori. Si è trattato soltanto di un primo incontro, ma ha permesso al Barcellona di capire la disponibilità al trasferimento e già al tempo le sensazioni erano più che positive. Il giocatore non ha chiuso al Barça e anzi si è detto molto interessato, ma il costo di 80 milioni di euro imposto dall'Inter sembrava chiudere a ogni possibilità di trasferimento. Poi però è arrivata Juve-Inter, la partita che ha cambiato tutto e che ora fa sperare i blaugrana.
Il Barcellona ringrazia... la Juve
In occasione del derby d'Italia, infatti, il difensore italiano ha commesso la famosa simulazione che ha portato all'espulsione di Kalulu, un evento che potrebbe aver involontariamente sbloccato tutta la trattativa. Da quel giorno, Bastoni è stato fischiato in ogni stadio d'Italia e questo ha portato a salire le chance che lasci la Serie A. Per l'Inter non è più indispensabile (tanto che nelle ultime uscite ha giocato spesso Carlos Augusto) e ora il costo del suo cartellino sembra essere sceso a circa 60 milioni di euro (qui tutte le valutazioni di Serie A). Diverse altre squadre, soprattutto in Premier League, sono interessate a lui, ma a Barcellona hanno l'impressione che Bastoni non abbia occhi se non per i colori blaugrana.
La possibile contropartita
Ora non resta quindi che cominciare a trattare: il difensore è ben disposto a trasferirsi ma bisognerà convincere l'Inter. Il Barcellona non vuole spendere 60 milioni e per questo vuole inserire nella trattativa una contropartita tecnica. Chi? Il nome preferito dai nerazzurri è quello di Gerard Martin, terzino sinistro classe 2002 che nell'ultima stagione è cresciuto molto. Il Barça non vuole venderlo e proverà a proporre altri nomi, ma l'obiettivo è chiudere tutto prima dell'inizio dei Mondiali.
Il presidente del Barcellona Laporta in fase di campagna elettorale l'ha detto chiaramente: "Se il ds Deco avrà bisogno di rinforzi, glieli porteremo". Nonostante i problemi economici, quindi, il club blaugrana si prepara a un altro mercato estivo fatto di grandi colpi e in questo senso, secondo quanto riportato da Sport, il primo nome in lista ha un nome e un cognome precisi: Alessandro Bastoni. Il difensore italiano è l'obiettivo numero uno e il Barça ha già in mente un piano per provare a prenderlo.
Bastoni al Barcellona, il piano di Deco e Flick
La scintilla è scoccata la passata stagione, nella semifinale vinta dall'Inter contro il Barcellona in Champions League. In quell'occasione l'allenatore Hansi Flick è rimasto estremamente colpito dalle qualità palla al piede del centrale nerazzurro, mettendolo subito nella lista degli obiettivi. Bastoni è un giocatore molto solido in fase difensiva ma ad aver impressionato ancora di più l'allenatore tedesco è stata la sua sicurezza in fase di impostazione. Il Barcellona difende molto alto e ha bisogno di centrali con queste caratteristiche, soprattutto mancini, profilo che manca da quando Inigo Martinez si è trasferito in Arabia Saudita.
Deco e Flick credono che abbia le caratteristiche per diventare il leader difensivo della squadra e per questo il ds già lo scorso novembre si è recato a Milano per parlare con gli agenti del giocatori. Si è trattato soltanto di un primo incontro, ma ha permesso al Barcellona di capire la disponibilità al trasferimento e già al tempo le sensazioni erano più che positive. Il giocatore non ha chiuso al Barça e anzi si è detto molto interessato, ma il costo di 80 milioni di euro imposto dall'Inter sembrava chiudere a ogni possibilità di trasferimento. Poi però è arrivata Juve-Inter, la partita che ha cambiato tutto e che ora fa sperare i blaugrana.