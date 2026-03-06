Bastoni al Barcellona 'grazie' a... Kalulu: "Tensioni dopo Inter-Juve, in Italia non sta più bene"

Il futuro di Alessandro Bastoni potrebbe essere lontano dall' Inter e dalla Serie A , complice anche... l'episodio con Pierre Kalulu nel Derby d'Italia . Dalla Spagna rimbalza con forza la possibilità che il difensore nerazzurro possa lasciare il suo club, direzione Barcellona . E tra i motivi che potrebbero portarlo a cambiare campionato ci sarebbe anche il mare di polemiche che ha scatenato in Italia la sua simulazione durante la sfida con la Juventus , che ha portato all'espulsione proprio di Kalulu.

"Barcellona deciso su Bastoni"

Come racconta Diario Sport Bastoni viene ritenuto il difensore centrale più adatto al Barça per rafforzare la difesa in vista della prossima stagione. Il profilo del calciatore viene ritenuto perfetto sotto ogni aspetto: potenza, velocità, tecnica ed esperienza internazionale. Sia Deco che Hansi Flick sarerebbero infatti convinti si possa inserire immediatamente nello scacchiere tattico blaugrana. Ed è per questo che si starebbe lavorando a un'operazione che, secondo il quotidiano spagnolo, vedrebbe il Barça abbastsanza ottimista. "Il club blaugrana è consapevole -si legge- del fatto che il calciatore è disposto ad ascoltare la proposta del Barcellona, soprattutto dopo gli ultimi incidenti che hanno portato Bastoni sotto i riflettori di tutta Italia e che aumentano la tensione in ogni campo in cui gioca".

Come incide la simulazione con Kalulu

La simulazione di Bastoni in Inter-Juve e la conseguente (ingiusta) espulsione di Kalulu ha portato ad un mare di polemiche in Italia, tanto che molti hanno chiesto di escludere il difensore dalle convocazioni della Nazionale del ct Gennaro Gattuso. Le scuse del calciatore non sono evidentemente bastate a spegnere l'incendio, e infatti sia nella trasferta a Lecce di campionato che in quella a Como di Coppa Italia i tifosi avversari lo hanno subissato di fischi ad ogni tocco di palla. Diario Sport racconta: "La tensione è altissima e Bastoni non si trova a suo agio in Italia, né lo sarà in futuro, il che potrebbe accelerare la sua partenza a partire dal prossimo giugno".