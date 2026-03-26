Alisson si può, mossa Rudiger, Pellegrini...: i pretoriani di Spalletti per le certezze Juve

Quando il caos sembrava poter prendere il sopravvento, Lucio non ha mai avuto bisogno di chiamarli per nome. Bastava uno sguardo, o meglio, un cenno per intimarli a strigliare i compagni. Questione di feeling, di compatibilità tecnica con il suo calcio, di una fiducia intaccabile, consolidatasi nel tempo. Non è un caso allora che, per portare a termine la missione bianconera, Spalletti spinga per l’approdo a Torino di alcuni dei suoi pretoriani più brillanti. Pretoriani, appunto: come le guardie fidate degli imperatori romani, a cui spettava il compito di proteggere il centro del potere. Da Alisson Becker ad Antonio Rudiger , passando per Lorenzo Pellegrini .

Di Gregorio bocciato, Perin...

Tre fedelissimi plasmati tra le rovine della Capitale e il manto verde di Coverciano, per tre ruoli in cui la Juve ha disperato bisogno di certezze. A cominciare proprio dalla porta, alla luce della bocciatura di Di Gregorio e del cambio di gerarchie in favore di Perin. Una scelta, comunque, a tempo, dal momento che - salvo improbabili dietrofront - quest’ultimo pare destinato a lasciare la Juve in estate per regalarsi un’altra esperienza da protagonista prima del ritiro. Del resto, Mattia ci era già andato vicino nella finestra di mercato di gennaio - col Genoa era praticamente fatta per il suo ritorno - prima che fosse lo stesso Spalletti a chiedergli di rimanere almeno fino al termine della stagione.