Nico Paz, ciao ciao Como ma niente Real! La clamorosa indiscrezione dalla Spagna

Le valutazioni sul futuro

Uno dei fattori da considerare è la concorrenza in rosa, essedoci giocatori come Brahim Diaz, Arda Guler o lo stesso Bellingham che occupano una posizione simile a quella di Nico Paz. Ma molto dipenderù anche da chi sarà l'allenatore della prossima stagione: Arbeloa lo conosce benissimo, e ha dimostrato di puntare molto sui giovani e lo ha lanciato nella Juvenil A. Ad incidere sarà anche la pianificazione di una rosa in cui ci saranno diversi cambiamenti. Si terrà conto, ovviamente, anche dell'opinione del giocatore, poiché mantenere il livello di importanza e protagonismo che sta avendo nel Como potrebbe essere complicato al Real Madrid. Insomma, tutto è ancora in divenire nel futuro di Nico Paz, tranne una cosa: i blancos richiameranno l'argentino alla base la prossima estate, poi... chissà.