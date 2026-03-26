Nico Paz, ciao ciao Como ma niente Real! La clamorosa indiscrezione dalla Spagna

Il futuro di Nico Paz è ancora tutto da scrivere, eppure una cosa sembra essere certa: il ritorno al Real Madrid la prossima estate. Ma la permanenza nella capitale spagnola potrebbe essere molto breve. Il fantasista argentino, convocato dal ct dell'Argentina Scaloni per le amichevoli con Mauritania e Zambia, è uno dei protagonisti del Como di Cesc Fabregas, e sta aiutando i biancoblù portandoli a lottare per un posto in zona Champions League. Ma la prossima estate il classe 2004 dovrebbe tornare tra i blancos, nel cui settore giovanile è cresciuto: il piano del club madrileno, infatti, sembra essere molto chiaro.
"Como, Nico Paz: cosa farà il Real Madrid"
Come riferito da Marca Nico Paz è un acquisto 'inevitabile' per il Real Madrid. E non solo per il suo valore sportivo, dato che al Como sta brillando. L’aspetto economico è l’altro motivo che rende praticamente certo l'utilizzo da parte delle meregnues della clausola di riacquisto, fissata a 9 milioni di euro. Infatti secondo il quotidiano spagnolo per Nico Paz starebbero arrivando offerte importantissime, alcune delle quali superiori ai 60 milioni di euro.
Una cifra altissima che "obbliga" il Real Madrid a riprenderlo per avere il controllo assoluto del giocatore in caso di un ipotetico trasferimento. Infatti al momento il Como detiene il 50% dei diritti su Nico Paz e, se dovesse essere ceduto dai biancoblù, i club si dividerebbero il ricavato dell'eventuale operazione. Una situazione per nulla vantaggiosa per il Madrid, che così facendo perderebbe decine di milioni di euro.
"Possibilità cessione, ma non in estate: il motivo"
Dunque il piano del Real per il futuro di Nico Paz è chiaro: farlo tornare alla base in estate per poi decidere se tenerlo in rosa o cederlo a fronte di offerte vantaggiose. Una vendita che il Real, secondo Marca, non potrà però effettuare nello stesso mercato in cui lo riacquista: per il quotidiano si tratterebbe infatti di bridge transfer (trasferimento ponte), e non è consentito. Il Real Madrid riacquisterà Nico Paz la prossima estate con quasi totale certezza, dovendo attendere il mercato successivo nel caso in cui voglia procedere a una cessione. Ciò significa che, almeno all'inizio, Nico Paz sarebbe un acquisto a tutti gli effetti perché inizierebbe la stagione in ogni caso con il Real, ma la sua avventura a Madrid potrebbe durare davvero poco. Tenerlo o meno dipenderà innanzitutto dalle offerte (che si preannunciano già elevatissime), ma anche da una valutazione sportiva in cui andranno considerati diversi fattori.
Le valutazioni sul futuro
Uno dei fattori da considerare è la concorrenza in rosa, essedoci giocatori come Brahim Diaz, Arda Guler o lo stesso Bellingham che occupano una posizione simile a quella di Nico Paz. Ma molto dipenderù anche da chi sarà l'allenatore della prossima stagione: Arbeloa lo conosce benissimo, e ha dimostrato di puntare molto sui giovani e lo ha lanciato nella Juvenil A. Ad incidere sarà anche la pianificazione di una rosa in cui ci saranno diversi cambiamenti. Si terrà conto, ovviamente, anche dell'opinione del giocatore, poiché mantenere il livello di importanza e protagonismo che sta avendo nel Como potrebbe essere complicato al Real Madrid. Insomma, tutto è ancora in divenire nel futuro di Nico Paz, tranne una cosa: i blancos richiameranno l'argentino alla base la prossima estate, poi... chissà.
Il futuro di Nico Paz è ancora tutto da scrivere, eppure una cosa sembra essere certa: il ritorno al Real Madrid la prossima estate. Ma la permanenza nella capitale spagnola potrebbe essere molto breve. Il fantasista argentino, convocato dal ct dell'Argentina Scaloni per le amichevoli con Mauritania e Zambia, è uno dei protagonisti del Como di Cesc Fabregas, e sta aiutando i biancoblù portandoli a lottare per un posto in zona Champions League. Ma la prossima estate il classe 2004 dovrebbe tornare tra i blancos, nel cui settore giovanile è cresciuto: il piano del club madrileno, infatti, sembra essere molto chiaro.
"Como, Nico Paz: cosa farà il Real Madrid"
Come riferito da Marca Nico Paz è un acquisto 'inevitabile' per il Real Madrid. E non solo per il suo valore sportivo, dato che al Como sta brillando. L’aspetto economico è l’altro motivo che rende praticamente certo l'utilizzo da parte delle meregnues della clausola di riacquisto, fissata a 9 milioni di euro. Infatti secondo il quotidiano spagnolo per Nico Paz starebbero arrivando offerte importantissime, alcune delle quali superiori ai 60 milioni di euro.
Una cifra altissima che "obbliga" il Real Madrid a riprenderlo per avere il controllo assoluto del giocatore in caso di un ipotetico trasferimento. Infatti al momento il Como detiene il 50% dei diritti su Nico Paz e, se dovesse essere ceduto dai biancoblù, i club si dividerebbero il ricavato dell'eventuale operazione. Una situazione per nulla vantaggiosa per il Madrid, che così facendo perderebbe decine di milioni di euro.
"Possibilità cessione, ma non in estate: il motivo"
Dunque il piano del Real per il futuro di Nico Paz è chiaro: farlo tornare alla base in estate per poi decidere se tenerlo in rosa o cederlo a fronte di offerte vantaggiose. Una vendita che il Real, secondo Marca, non potrà però effettuare nello stesso mercato in cui lo riacquista: per il quotidiano si tratterebbe infatti di bridge transfer (trasferimento ponte), e non è consentito. Il Real Madrid riacquisterà Nico Paz la prossima estate con quasi totale certezza, dovendo attendere il mercato successivo nel caso in cui voglia procedere a una cessione. Ciò significa che, almeno all'inizio, Nico Paz sarebbe un acquisto a tutti gli effetti perché inizierebbe la stagione in ogni caso con il Real, ma la sua avventura a Madrid potrebbe durare davvero poco. Tenerlo o meno dipenderà innanzitutto dalle offerte (che si preannunciano già elevatissime), ma anche da una valutazione sportiva in cui andranno considerati diversi fattori.