“Zhegrova valuta l’addio alla Juve, club in contatto con l’agente”: lo scenario di mercato

Il campionato non è ancora finito, la Juve è in piena lotta per entrare in Champions League ( che con l'imminente aumento dei ricavi diventa ancora più allettante ). Eppure le voci di calciomercato non si interrompono mai: l'ultima riguarda una possibile uscita, quella di Edon Zhegrova . Il calciatore, arrivato la scorsa estate, fino ad ora in bianconero ha disatteso le aspettative. Eppure c'è un club europeo che sarebbe particolarmente interessato a lui.

"Juve, Besiktas su Zhegrova"

Secondo quanto riferito da Fanatik infatti sulle sue tracce ci sarebbe il Besiktas. Il club turco starebbe proseguendo i preparativi di mercato in vista della nuova stagione, e avrebbe l'intenzione di mettere a segno un colpo ad effetto. Con l'addio dell'ala kosovara Milot Rashica previsto per la fine della stagione, il club avrebbe messo gli occhi su un'altra stella kosovara, ovvero Zhegrova.

Secondo alcune indiscrezioni la dirigenza avrebbe preso contatto con l'agente del calciatore attualmente in forza alla Juventus, per raccogliere informazioni sui termini contrattuali. Zhegrova, che ha faticato a trovare spazio in campo dall'inizio della stagione a Torino, secondo il quotidiano sarebbe disposto a lasciare il club nel calciomercato estivo.

Il rendimento in bianconero

Arrivato con grandi aspettative, Zhegrova non ha mai fatto davvero breccia nel mondo bianconero. Per lui in maglia Juve sono arrivate in tutti 21 presenze (13 in Serie A, 6 in Champions e 2 in Coppa Italia, un totale di 447'). Qualche sporadico buono spunto, ma poco altro: l'ex Lilla non è mai entrato nei tabellini, né con gol né con assist. Insomma, l'investimento effettuato dal club e la scorsa estate per 14.3 milioni più bonus, attualmente non ha soddisfatto.

Non tanto per l'esborso in sé (non eccessivamente elevato essendo il calciatore a scadenza), quanto per le aspettative che c'erano su di lui, viste le sue grandi qualità tecniche. Con Spalletti lo spazio è sempre meno: basti pensare che nelle ultime 11 partite di Serie A, in ben 8 gare è rimasto in panchina, e nelle altre ha giocato soltanto 65'. Nonostante il contratto valido fino al 2030, le strade potrebbero dunque separarsi al termine della stagione.