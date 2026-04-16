Openda verso l’addio alla Juve: il ruolo dei “vecchi amici” e quali club potrebbero puntare su Lois

Quando un club deve vendere un calciatore reduce da un’annata disastrosa, spesso e volentieri spera nella chiamata di un amatore. O quantomeno in un estimatore di vecchia data che voglia provare a rilanciare un elemento svalutatosi nonché reduce da un flop. È quello che ora si auspica la Juventus con Lois Openda, tra i peggiori per rendimento in casa bianconera. Appena 2 gol segnati in 36 presenze tra tutte le competizioni per il belga, sbarcato alla Continassa a settembre dal Lipsia e accompagnato da ben altre aspettative. Ecco perché cambiare aria (0 minuti giocati nelle ultime 5 giornate) sembra la soluzione ideale per tutti. Alla luce di quanto è costato (44 milioni tra prestito e obbligo di riscatto già scattato nei giorni scorsi) l’unica strada percorribile appare quella di una partenza in prestito (possibilmente oneroso) con diritto di riscatto. Sperando che altrove possa ritrovarsi e tornare a brillare.