"Nuovo centrale Juve? Spalletti folgorato, doveva fermarlo. E a Giuntoli lo dissi io"

TORINO - La Juve si muoverà per Kim Min-jae, in estate . Lo farà a prescindere dagli scenari per Gleison Bremer, la cui clausola rescissoria da 58 milioni lo rende un boccone prelibato per tante big d’Europa. Il centrale coreano del Bayern Monaco , pretoriano di Spalletti nel Napoli da scudetto del 2023 , può lasciare la Bundesliga: ha avuto poco spazio, soprattutto in questa stagione. I bianconeri si muoveranno, principalmente partendo dalla prospettiva di strappare un prestito oneroso. A prescindere dal destino di Bremer. A Napoli, nel 2022, arrivò grazie ad una segnalazione di Massimiliano Maddaloni (collaboratore di Marcello Lippi ai tempi della Nazionale cinese).

Kim al Napoli: la scoperta e il ruolo di Maddaloni

Maddaloni, si può dire che sia stato lei a scoprire Kim, ben prima del suo approdo al Napoli nell’estate del 2022. «È una storia particolare. Kim era in Cina: per la Nazionale con Lippi spesso eravamo in giro a vedere partite. Già quando giocava nel Beijing, all’epoca aveva 22 anni, mi piaceva molto. Per un anno lo vedo giocare, poi facciamo la Coppa d’Asia: Cina e Corea del Sud erano state inserite nello stesso girone. Kim fece gol, ma soprattutto offrì una prestazione notevole».

E allora? Cosa successe? «A mezzanotte, subito dopo quella partita, scrissi un messaggio a Cristiano Giuntoli: “Guarda che ho un giocatore da proporti che è davvero forte”. Gli mando nome e cognome, lui mi risponde: “Ok, ti faccio sapere”. Passano dieci giorni e mi chiama, esordendo così: “Avevi ragione, è proprio forte”».