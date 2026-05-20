Da Kalulu e Thuram a Bremer e Vlahovic, quei rinnovi congelati: la Juve è appesa al derby con il Toro

TORINO - Non è che si viva alla giornata, ma è fin troppo logico e scontato che si vive aspettando una giornata: l’ultima. L’ultima di campionato. Ecco, fino ad allora tutto resta in sospeso, a cominciare dai rinnovi di contratto già previsti e preventivati. Lo rimangono per necessità (tutto potrebbe essere messo in discussione anche dal punto di vista tecnico) ma anche per una scelta di coerenza e, se volete chiamarla così, di motivazione: guai a pensare che il derby di domenica sera non conti più nulla. Per se stessi, per l’importanza intrinseca della partita (un derby non è mai rubricabile a banalità) e per evitare di allineare un’altra tafazzata nel caso in cui una diretta concorrente tra Milan e Roma dovesse inciampare nell’ultima partita e, dunque, sull’ultimo metro della corsa alla qualificazione Champions League.
Juve, obiettivo rinnovo per Kalulu
Poi, da lunedì prossimo, si tornerà a mettere mano alle questioni lasciate in sospeso e, tra queste, ci sono sicuramente i rinnovi di contratto di alcuni giocatori. Non si tratta, come vederemo, di accordi che stanno per andare “in scadenza” con il rischio di perdere il giocatore a parametro, come si dice con un gergo che fa tanto esperti di mercato, bensì di elementi che meritano un riconoscimento economico, prima ancora che un prolungamento temporale dell’accordo. Il primo della lista è Pierre Kalulu, colui che in questa stagione ha mantenuto il rendimento migliore con maggiore costanza. Il difensore francese ha un contratto che scadrà nel 2029, quindi senza una necessità stringente di tempistica ma con un ingaggio di "soli” 2,5 milioni. L’intenzione, quindi, era (sarà?) quella di portarlo al livello del “club dei 4 milioni”, vale a dire i vari Locatelli e McKennie per i quali si è proceduto al rinnovo nelle scorse settimane. La situazione di Kalulu, comunque, non sembra molto in bilico perché comunque ha offerto ampie garanzie sia dal punto di vista fisico sia da quello tecnico (a parte alcune amnesie nella fase difensiva e soprattutto sulle palle inattive) dove è migliorato molto nella fase offensiva.
Thuram, discorsi aperti per il rinnovo. E Bremer...
Un discorso contrattualmente analogo riguarda l’altro francese, Khephren Thuram. Anche il centrocampista ha un accordo fino al 2029 con un ingaggio che si aggira intorno ai 2 milioni netti, quindi a una soglia minore rispetto ai recenti rinnovi dei compagni. Nelle scorse settimane c’è già stato un primo incontro tra il padre e i dirigenti bianconeri per parlare dell’adeguamento a quel livello e ci si è lasciati con la promessa di rivedersi presto. Di sicuro non nella settimana del derby, a maggior ragione dopo l’epilogo di domenica scorso che ha reso assai tesa la situazione in casa bianconera, con priorità ben diverse. Così, a maggior ragione, restano in sospeso tutti i discorsi relativi a Bremer che, pur godendo di un ingaggio di 5 milioni netti, ha l’ambizione di un riconoscimento maggiore. Sia economico sia nelle ambizioni del club, come ha dichiarato lui stesso. Anche per questo, oltre che per l’indubbia possibilità di trovare un estimatore, più che il suo rinnovo, il club prenderà concretamente in considerazione l’ipotesi di una cessione.
Juve, Vlahovic in scadenza e addio Milik
Poi, certo, “il padre” di tutti i rinnovi è quello che riguarda Dusan Vlahovic, lui sì in scadenza già a giugno di quest’anno. Le sensazioni, però, sono sempre meno positive e la mancata qualificazione alla Champions dovrebbero determinare un ulteriormente crollo.
Non ci sono dubbi, invece, sull’addio di Arkadiusz Milik che chiuderà la sua avventura in bianconero nonostante abbia ancora un anno di contratto. Archiviata questa unica certezza, tutto il resto verrà appunto affrontato da lunedì prossimo. E sarà molto interessante vedere chi sarà, nel club, a occuparsene.
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TORINO - Non è che si viva alla giornata, ma è fin troppo logico e scontato che si vive aspettando una giornata: l’ultima. L’ultima di campionato. Ecco, fino ad allora tutto resta in sospeso, a cominciare dai rinnovi di contratto già previsti e preventivati. Lo rimangono per necessità (tutto potrebbe essere messo in discussione anche dal punto di vista tecnico) ma anche per una scelta di coerenza e, se volete chiamarla così, di motivazione: guai a pensare che il derby di domenica sera non conti più nulla. Per se stessi, per l’importanza intrinseca della partita (un derby non è mai rubricabile a banalità) e per evitare di allineare un’altra tafazzata nel caso in cui una diretta concorrente tra Milan e Roma dovesse inciampare nell’ultima partita e, dunque, sull’ultimo metro della corsa alla qualificazione Champions League.
Juve, obiettivo rinnovo per Kalulu
Poi, da lunedì prossimo, si tornerà a mettere mano alle questioni lasciate in sospeso e, tra queste, ci sono sicuramente i rinnovi di contratto di alcuni giocatori. Non si tratta, come vederemo, di accordi che stanno per andare “in scadenza” con il rischio di perdere il giocatore a parametro, come si dice con un gergo che fa tanto esperti di mercato, bensì di elementi che meritano un riconoscimento economico, prima ancora che un prolungamento temporale dell’accordo. Il primo della lista è Pierre Kalulu, colui che in questa stagione ha mantenuto il rendimento migliore con maggiore costanza. Il difensore francese ha un contratto che scadrà nel 2029, quindi senza una necessità stringente di tempistica ma con un ingaggio di "soli” 2,5 milioni. L’intenzione, quindi, era (sarà?) quella di portarlo al livello del “club dei 4 milioni”, vale a dire i vari Locatelli e McKennie per i quali si è proceduto al rinnovo nelle scorse settimane. La situazione di Kalulu, comunque, non sembra molto in bilico perché comunque ha offerto ampie garanzie sia dal punto di vista fisico sia da quello tecnico (a parte alcune amnesie nella fase difensiva e soprattutto sulle palle inattive) dove è migliorato molto nella fase offensiva.