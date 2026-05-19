Juve, occhi di speranza sulle rivali Champions: Milan con un Modric in più, Roma senza due big, il Como perde Nico Paz...

Manca soltanto una giornata al termine della Serie A 2025/26 e le possibilità che la Juve si qualifichi per la prossima Champions League sono bassissime. Dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina, infatti, servirà un vero miracolo per far sì che la squadra di Spalletti termini il campionato tra le prime quattro in classifica: i bianconeri dovranno vincere a ogni costo contro il Torino, ma dovranno anche sperare in un passo falso delle avversarie (qui tutte le combinazioni). Ma Milan, Roma e Como sono pronte a mettere i bastoni tra le ruote alla Vecchia Signora.
Milan da venerdì in ritiro verso il Cagliari: Allegri ci riprova
La seconda metà di stagione del Milan è stata a dir poco negativa. Prima della sfida contro il Genoa, infatti, i rossoneri avevano collezionato appena 4 punti in 6 partite. Il rischio di veder sfumare un posto tra le prime quattro era altissimo e per questo Allegri prima della sfida contro la squadra di De Rossi ha deciso di provare il tutto per tutto, mandando la squadra in ritiro. Una scelta che ha ripagato, perché, facendo leva sulla forza del gruppo, il Milan ha vinto contro il Genoa, confermando così, almeno per il momento, il proprio posto in Champions.
L'ultimo avversario della stagione rossonera sarà il Cagliari e il Milan ha deciso di andare di nuovo in ritiro a partire da venerdì. Strategia che vince non si cambia, direbbe qualcuno. Allegri e la squadra hanno deciso di ripetere quanto fatto prima del Genoa, in un mix tra tattica e scaramanzia. I rossoneri punteranno ancora a unire il gruppo, cercando di allontanare le voci e scacciare la pressione, che secondo Tacchinardi è stata la causa numero uno della disfatta della Juve.
Riecco Modric, tornano anche tre squalificati
La buona notizia per il Milan è di certo il recupero di Modric, che contro il Grifone è rimasto in panchina ma in vista della sfida contro la squadra sarda potrebbe tornare da titolare o a gara in corso. Tornano a disposizione di Allegri anche Saelemaekers, Leao ed Estupinan, che alla penultima giornata erano squalificati e hanno dovuto quindi sostenere i propri compagni dalla tribuna. Il belga dovrebbe tornare titolare sulla fascia destra, mentre il portoghese, in netto calo nelle ultime settimane, sarà in ballottaggio.
Como e Argentina in ansia per Nico Paz
In casa Como Fabregas potrà contare su quasi tutta la rosa, ad eccezione di Nico Paz. L'allenatore spagnolo prima della partita contro il Parma aveva annunciato la sua assenza per un problema al ginocchio e anche contro la Cremonese non ci sarà. In argentina, però, sospettano che l'infortunio sia più grave del previsto e che possa trattarsi di una lesione ossea al ginocchio. Per questo la Nazionale vuole fare ulteriori test: se la lesione fosse confermata, Nico Paz rischierebbe di saltare i Mondiali.
Roma, tante assenze per Gasperini: le ultime novità
La Roma, invece, si prepara a sfidare il Verona, squadra che è già aritmeticamente retrocessa ma che nelle ultime uscite ha pareggiato contro Juve e Inter. Gasperini non potrà prendere sotto gamba questo incontro e dovrà anche fare i conti con tante assenze. Wesley è squalificato, mentre Ndicka rimarrà ai box per infortunio per almeno un mese. In forte dubbio anche il giovane Venturino, che non è al meglio e potrebbe non essere convocato. Rensch dovrebbe quindi giocare sulla fascia sinistra, mentre Ghilardi in difesa.
Sono in miglioramento, invece, le condizioni di Koné e Pellegrini. I due centrocampisti non sono ancora al 100% della forma ma sperano di essere convocati, anche se difficilmente saranno titolari. Se il francese non ci sarà, spazio a uno tra Soulé ed El Aynaoui, con Pisilli che giocherà a centrocampo o sulla trequarti a seconda dei compagni di squadra scelti da Gasperini. Chi invece è sicuro di un posto da titolare è Dybala, che finalmente sta bene e sarà titolare al fianco di Malen, per quella che potrebbe essere la sua ultima partita in giallorosso (le ultime sul rinnovo).
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Manca soltanto una giornata al termine della Serie A 2025/26 e le possibilità che la Juve si qualifichi per la prossima Champions League sono bassissime. Dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina, infatti, servirà un vero miracolo per far sì che la squadra di Spalletti termini il campionato tra le prime quattro in classifica: i bianconeri dovranno vincere a ogni costo contro il Torino, ma dovranno anche sperare in un passo falso delle avversarie (qui tutte le combinazioni). Ma Milan, Roma e Como sono pronte a mettere i bastoni tra le ruote alla Vecchia Signora.
Milan da venerdì in ritiro verso il Cagliari: Allegri ci riprova
La seconda metà di stagione del Milan è stata a dir poco negativa. Prima della sfida contro il Genoa, infatti, i rossoneri avevano collezionato appena 4 punti in 6 partite. Il rischio di veder sfumare un posto tra le prime quattro era altissimo e per questo Allegri prima della sfida contro la squadra di De Rossi ha deciso di provare il tutto per tutto, mandando la squadra in ritiro. Una scelta che ha ripagato, perché, facendo leva sulla forza del gruppo, il Milan ha vinto contro il Genoa, confermando così, almeno per il momento, il proprio posto in Champions.
L'ultimo avversario della stagione rossonera sarà il Cagliari e il Milan ha deciso di andare di nuovo in ritiro a partire da venerdì. Strategia che vince non si cambia, direbbe qualcuno. Allegri e la squadra hanno deciso di ripetere quanto fatto prima del Genoa, in un mix tra tattica e scaramanzia. I rossoneri punteranno ancora a unire il gruppo, cercando di allontanare le voci e scacciare la pressione, che secondo Tacchinardi è stata la causa numero uno della disfatta della Juve.