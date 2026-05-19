Juve, occhi di speranza sulle rivali Champions: Milan con un Modric in più, Roma senza due big, il Como perde Nico Paz...

Manca soltanto una giornata al termine della Serie A 2025/26 e le possibilità che la Juve si qualifichi per la prossima Champions League sono bassissime. Dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina, infatti, servirà un vero miracolo per far sì che la squadra di Spalletti termini il campionato tra le prime quattro in classifica: i bianconeri dovranno vincere a ogni costo contro il Torino, ma dovranno anche sperare in un passo falso delle avversarie (qui tutte le combinazioni). Ma Milan, Roma e Como sono pronte a mettere i bastoni tra le ruote alla Vecchia Signora.

Milan da venerdì in ritiro verso il Cagliari: Allegri ci riprova La seconda metà di stagione del Milan è stata a dir poco negativa. Prima della sfida contro il Genoa, infatti, i rossoneri avevano collezionato appena 4 punti in 6 partite. Il rischio di veder sfumare un posto tra le prime quattro era altissimo e per questo Allegri prima della sfida contro la squadra di De Rossi ha deciso di provare il tutto per tutto, mandando la squadra in ritiro. Una scelta che ha ripagato, perché, facendo leva sulla forza del gruppo, il Milan ha vinto contro il Genoa, confermando così, almeno per il momento, il proprio posto in Champions.

L'ultimo avversario della stagione rossonera sarà il Cagliari e il Milan ha deciso di andare di nuovo in ritiro a partire da venerdì. Strategia che vince non si cambia, direbbe qualcuno. Allegri e la squadra hanno deciso di ripetere quanto fatto prima del Genoa, in un mix tra tattica e scaramanzia. I rossoneri punteranno ancora a unire il gruppo, cercando di allontanare le voci e scacciare la pressione, che secondo Tacchinardi è stata la causa numero uno della disfatta della Juve.