Il bomber da 20 gol al prezzo di Kolo Muani: la Juve apre i contatti, l'ultima occasione

Non solo il duello a distanza per un posto in Champions League che ha caratterizzato le ultime settimane, Juventus e Milan sono pronte a darsi battaglia anche sul mercato visto che entrambe hanno come priorità estiva la stessa cosa: trovare un bomber da 20 gol. Mica facile da reperire a livello internazionale, a maggior ragione se si hanno disposizione denari importanti ma non illimitati. Ecco perché sia i bianconeri sia i milanesi non possono permettersi di bucare ancora obiettivo dopo i vari flop degli ultimi anni (David, Openda, Gimenez, Morata, Fullkrug e Nkunku tanto per citare i casi più recenti). Motivo per cui entrambe hanno messo gli occhi su quella che può diventare davvero un’occasione invitante: Alexander Sorloth.