Il bomber da 20 gol al prezzo di Kolo Muani: la Juve apre i contatti, l'ultima occasione

Non solo il duello a distanza per un posto in Champions League che ha caratterizzato le ultime settimane, Juventus e Milan sono pronte a darsi battaglia anche sul mercato visto che entrambe hanno come priorità estiva la stessa cosa: trovare un bomber da 20 gol. Mica facile da reperire a livello internazionale, a maggior ragione se si hanno disposizione denari importanti ma non illimitati. Ecco perché sia i bianconeri sia i milanesi non possono permettersi di bucare ancora obiettivo dopo i vari flop degli ultimi anni (David, Openda, Gimenez, Morata, Fullkrug e Nkunku tanto per citare i casi più recenti). Motivo per cui entrambe hanno messo gli occhi su quella che può diventare davvero un’occasione invitante: Alexander Sorloth.
Sorloth, il costo
Il goleador norvegese non è più giovanissimo (compirà 31 anni a dicembre), ma resta micidiale sotto porta. L’ingaggio da 3 milioni più bonus a stagione lo rende sostenibile per le casse dei club nostrani e al tempo stesso ha quelle caratteristiche tecniche invocate da mesi sia da Luciano Spalletti sia da Max Allegri.
Stiamo parlando del classico centravanti strutturato fisicamente che può fungere da boa e sa far reparto da solo. Insomma, esattamente ciò che è mancato ai due tecnici toscani nella stagione conclusasi ieri.
Juve e Sorloth: la situazione
Ecco perché sia alla Continassa che a Milanello tengono d’occhio le evoluzioni di mercato in casa Atletico Madrid, dove partono da una valutazione intorno ai 35 milioni (trattabili a 30 più bonus) per privarsi della punta. Coi prezzi attualmente in circolazione Sorloth rischia di assumere i contorni di un vero affare. Motivo per cui la Juve ha iniziato già a sondare il terreno con l’entourage del norvegese, corteggiato pure da due formazioni di Premier League. Da Oltremanica, però, si sono mosse al momento società molto ricche ma che non faranno le coppe europee. Fattore questo che può giocare a sfavore della pioggia di sterline che possono mettere sul piatto e facilitare le italiane. Sorloth nell’ultima annata madrilena ha segnato 20 reti. Tanta roba, a maggior ragione se si considera che spesso e volentieri è partito dalla panchina.
Kolo Muani, Zirkzee: le altre opzioni Juve
Eppure anche i pochi minuti in cui è stato impiegato gli sono bastati per realizzare 13 gol nella Liga più altri 6 in Champions. Senza dimenticare l’acuto nella Supercoppa spagnola. Insomma, il classe 1995 resta una garanzia a prezzi abbordabili. Adesso alla corsa all’ex Lipsia si è iscritta pure la Signora pronta a giocarsi le proprie carte. Nel frattempo alla Continassa tengono sempre d’occhio Kolo Muani (Psg), che sogna di tornare in bianconero dopo l’annata deludente al Tottenham. Anche per il francese (non convocato da Deschamps per il Mondiale) servono 30-35 milioni. Forse ne basta qualcuno in meno per Zirkzee, verso l’addio al Manchester United. Il suo agente (Kia Joorabchian) è al lavoro per spostarlo e l’ha proposto alla Roma, oltre che alla Juve.
Non solo il duello a distanza per un posto in Champions League che ha caratterizzato le ultime settimane, Juventus e Milan sono pronte a darsi battaglia anche sul mercato visto che entrambe hanno come priorità estiva la stessa cosa: trovare un bomber da 20 gol. Mica facile da reperire a livello internazionale, a maggior ragione se si hanno disposizione denari importanti ma non illimitati. Ecco perché sia i bianconeri sia i milanesi non possono permettersi di bucare ancora obiettivo dopo i vari flop degli ultimi anni (David, Openda, Gimenez, Morata, Fullkrug e Nkunku tanto per citare i casi più recenti). Motivo per cui entrambe hanno messo gli occhi su quella che può diventare davvero un’occasione invitante: Alexander Sorloth.
Sorloth, il costo
Il goleador norvegese non è più giovanissimo (compirà 31 anni a dicembre), ma resta micidiale sotto porta. L’ingaggio da 3 milioni più bonus a stagione lo rende sostenibile per le casse dei club nostrani e al tempo stesso ha quelle caratteristiche tecniche invocate da mesi sia da Luciano Spalletti sia da Max Allegri.
Stiamo parlando del classico centravanti strutturato fisicamente che può fungere da boa e sa far reparto da solo. Insomma, esattamente ciò che è mancato ai due tecnici toscani nella stagione conclusasi ieri.