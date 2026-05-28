Alisson convinto da Spalletti e perplesso da Slot: Juve, cosa succede con il Liverpool

Futuro Alisson: ultimatum prima del Mondiale

Il problema vero è che il club ha scelto di muoversi in silenzio, paventando l’ipotesi di girare in prestito Mamardashvili in Europa - il georgiano è stato proposto a diversi club di Premier e Serie A - e affidarsi per un ultimo anno ad Alisson. Virata che, manco a dirlo, ha lasciato perplesso il portiere brasiliano. Anzitutto, perché non sarebbe stato interpellato. E poi, perché tale scenario avrebbe instillato dubbi sui suoi desideri. Se, come pare, il Liverpool gli garantirà che punterà ancora su di lui nel corso della prossima stagione, l’impressione è che Alisson deciderà di non arrivare allo scontro, rimanendo in Premier. Qualora invece la dirigenza dei Reds dovesse dirsi ancora incerta sul da farsi, sarà lui stesso a imporsi per chiedere la cessione, dal momento che non ha nessuna intenzione di rimanere “appeso” troppo a lungo.