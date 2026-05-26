Dal Liverpool alla Juve, non solo Alisson: l'occasione per la fascia a parametro zero

La Juve guarda già al futuro. Nonostante il mancato accesso alla Champions League, l'intenzione del club bianconero rimane quella di un calciomercato ambizioso, per rilanciarsi in maniera importante il prossimo anno. Tra i nomi sondati dalla dirigenza c'è quello di Andrew Robertson, terzino classe 1994 in uscita dal Liverpool: il calciatore piace, ma su di lui c'è la fortissima concorrenza da parte del Tottenham.
Juve, piace Robertson: il punto
Se la Juventus da Liverpool continua ad insistere anche per Alisson, nelle ultime ore sembra essere diventato concreto anche il gradimento per Robertson. Il 32enne lascerà in Reds a parametro zero, avendo il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il calciatore però, stando alle indiscrezioni rilanciate da SkySport, avrebbe da tempo un accordo con il Tottenham: si era in attesa di capire se gli Spurs alla fine restassero in Premier League oppure no, ma a salvezza acquisita sarebbe la squadra di Londra ad avere la priorità per il calciatore in uscita dal Liverpool. Situazione dunque in evoluzione, con la Juve alla finestra e che per ripartire ha deciso di puntare su giocatori di qualità, esperienza e leadership: da qui gli interessamenti per lo stesso Robertson e Alisson.
La carriera: inizi e consacrazione al Liverpool
Nato nel marzo 1994 a Glasgow, Robertson muove i primi passi nel Celtic, entrando nel settore giovanile biancoverde addirittura a 9 anni. A 15 anni viene tesserato dal Queen's Park, dove nel 2012 entra a far parte della prima squadra facendo il suo esordio nel calcio professionistico. Nel 2013 viene tesserato dakl Dundee United, firmando un contratto biennale ma restando solo un anno: 12 mesi più tardi infatti arriva la chiamata dall'Inghilterra, in particolare dall'Hull City. L'esordio in Premier League, la retrocessione in Championship ma la promozione dopo appena un anno.
La terza stagione con i Tigers è quella della consacrazione, e infatti nell'estate successiva, quella del 2017, arriva il trasferimento al Liverpool. Diventa presto elemento inamovibile dei Reds, diventando titolare e addirittura vice capitano della squadra. In nove stagioni vissute nel Merseyside vince due Carabao Cup, una FA Cup, un Community Shield, due Premier League, una Champions League, una Supercoppa Uefa e un Mondiale per Club. Insomma, a Liverpool ha vinto praticamente tutto ciò che c'era da vincere.
Le caratteristiche tecniche
Robertson è un terzino sinistro di spinta, dotato di un mancino educatissimo e capace di ricoprire al meglio entrambe le fasi, sia quella offensiva che quella di non possesso. Riesce ad abbinare una grande rapidità ad una ottima resistenza, sia in termini di corsa che per quanto riguarda la tenuta nell'impatto con gli scontri fisici. Robertson è dotato anche di un ottimo dribbling, che lo rende insieme alle altre qualità un'arma letale nelle azioni offensive della sua squadra. Visione di gioco e capacità di rifinire: insomma, riesce ad essere sia un vero e proprio pendolino sull'out mancino che, di fatto, anche un regista arretrato. Qualità che lo hanno reso per lunghi periodi negli scorsi anni, a detta di molti addetti ai lavori, il miglior laterale sinistro del mondo. E chissà che queste qualità, insieme alla sua esperienza, non possano prsto arrivare in Serie A, ed in particolare alla Juventus.
La Juve guarda già al futuro. Nonostante il mancato accesso alla Champions League, l'intenzione del club bianconero rimane quella di un calciomercato ambizioso, per rilanciarsi in maniera importante il prossimo anno. Tra i nomi sondati dalla dirigenza c'è quello di Andrew Robertson, terzino classe 1994 in uscita dal Liverpool: il calciatore piace, ma su di lui c'è la fortissima concorrenza da parte del Tottenham.
Juve, piace Robertson: il punto
Se la Juventus da Liverpool continua ad insistere anche per Alisson, nelle ultime ore sembra essere diventato concreto anche il gradimento per Robertson. Il 32enne lascerà in Reds a parametro zero, avendo il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il calciatore però, stando alle indiscrezioni rilanciate da SkySport, avrebbe da tempo un accordo con il Tottenham: si era in attesa di capire se gli Spurs alla fine restassero in Premier League oppure no, ma a salvezza acquisita sarebbe la squadra di Londra ad avere la priorità per il calciatore in uscita dal Liverpool. Situazione dunque in evoluzione, con la Juve alla finestra e che per ripartire ha deciso di puntare su giocatori di qualità, esperienza e leadership: da qui gli interessamenti per lo stesso Robertson e Alisson.