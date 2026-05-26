Dal Liverpool alla Juve, non solo Alisson: l'occasione per la fascia a parametro zero

Le caratteristiche tecniche

Robertson è un terzino sinistro di spinta, dotato di un mancino educatissimo e capace di ricoprire al meglio entrambe le fasi, sia quella offensiva che quella di non possesso. Riesce ad abbinare una grande rapidità ad una ottima resistenza, sia in termini di corsa che per quanto riguarda la tenuta nell'impatto con gli scontri fisici. Robertson è dotato anche di un ottimo dribbling, che lo rende insieme alle altre qualità un'arma letale nelle azioni offensive della sua squadra. Visione di gioco e capacità di rifinire: insomma, riesce ad essere sia un vero e proprio pendolino sull'out mancino che, di fatto, anche un regista arretrato. Qualità che lo hanno reso per lunghi periodi negli scorsi anni, a detta di molti addetti ai lavori, il miglior laterale sinistro del mondo. E chissà che queste qualità, insieme alla sua esperienza, non possano prsto arrivare in Serie A, ed in particolare alla Juventus.